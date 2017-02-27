Коммунальщики Уфы занялись ликвидацией гололеда

За последние дни погода в Уфе принесла немало сюрпризов. Снег и ледяной дождь стали причиной сильной гололедицы. Поэтому, как сообщает столичная администрация, коммунальные службы города уже минувшей ночью приступили к антигололедной борьбе. Упор был сделан на обработку песком и антигололедными материалами проезжих частей дорог, мостов, путепроводов, перекрестков и подходов к ним. Остановки, тротуары и дорожки во дворах посыпали песком вручную.