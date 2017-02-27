Коммунальщики Уфы занялись ликвидацией гололеда

За последние дни погода в Уфе принесла немало сюрпризов. Снег и ледяной дождь стали причиной сильной гололедицы. Поэтому, как сообщает столичная администрация, коммунальные службы города уже минувшей ночью приступили к антигололедной борьбе. Упор был сделан на обработку песком и антигололедными материалами проезжих частей дорог, мостов, путепроводов, перекрестков и подходов к ним. Остановки, тротуары и дорожки во дворах посыпали песком вручную.
Не удивительно, что затруднения возникали из-за брошенных вдоль дорог личных автомобилей уфимцев.
Администрация Уфы напоминает: если вы заметили, что на крыше дома скопился снег или имеются свесы и сосульки, то следует обратиться в свою управляющую компанию.
- Если строение находится на обслуживании УЖХ районов города, то можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» ГО город Уфа по телефону: (347) 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112, - сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.