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Коммунальщики Уфы занялись ликвидацией гололеда

27 февраля 2017, 13:06
В течении минувшей ночи они боролись с последствиями ледяного дождя.

За последние дни погода в Уфе принесла немало сюрпризов. Снег и ледяной дождь стали причиной сильной гололедицы. Поэтому, как сообщает столичная администрация, коммунальные службы города уже минувшей ночью приступили к антигололедной борьбе. Упор был сделан на обработку песком и антигололедными материалами проезжих частей дорог, мостов, путепроводов, перекрестков и подходов к ним. Остановки, тротуары и дорожки во дворах посыпали песком вручную.

Не удивительно, что затруднения возникали из-за брошенных вдоль дорог личных автомобилей уфимцев.

Администрация Уфы напоминает: если вы заметили, что на крыше дома скопился снег или имеются свесы и сосульки, то следует обратиться в свою управляющую компанию.

- Если строение находится на обслуживании УЖХ районов города, то можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» ГО город Уфа по телефону: (347) 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112, - сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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