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«Уфа» и «ЦСКА» в финале Кубка России по киберспорту

26 февраля 2017, 13:00
Определены оба финалиста первого Кубка России по киберспорту.

Вторым финалистом дебютного турнира лучших киберфутболистов России стал Андрей Timon Гурьев защищающий цвета московского ЦСКА.

- Полуфинал ЦСКА – Локомотив был более жёстким, в первой игре выиграли армейцы, во второй - железнодорожники. Судьба путёвки в финал решалась в третьем поединке. Эта игра закончилась победой киберфутболиста ЦСКА Андрея Timon Гурьева, 3: 0, - сообщает наш корреспондент, наблюдающий за турниром в Уфе.

Напомним, ранее обыграв в полуфинальном матче игрока из Оренбурга в финал пробился уфимец Роберт Ufenok77 Фахретдинов.


Финал между Уфой и ЦСКА начнётся в 13:15 по уфимскому времени.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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