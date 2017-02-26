«Уфа» и «ЦСКА» в финале Кубка России по киберспорту

- Полуфинал ЦСКА – Локомотив был более жёстким, в первой игре выиграли армейцы, во второй - железнодорожники. Судьба путёвки в финал решалась в третьем поединке. Эта игра закончилась победой киберфутболиста ЦСКА Андрея Timon Гурьева, 3: 0, - сообщает наш корреспондент, наблюдающий за турниром в Уфе.