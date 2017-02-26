Прямая трансляция третьего матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»

Сегодня в стенах уфимской «Уфа-Арены» состоится первый домашний матч «Салавата Юлаева» в 14 финала конференции Восток, против казанского «Ак Барса». Предыдущие две встречи, где хозяевами выступали хоккеисты из Татарии, очков команде Игоря Захаркина не принесли, после двух поражений счёт в серии 2:0 в пользу барсов.
Несмотря на провальную концовку чемпионата в исполнении некогда грозного «Салавата Юлаева» в первых матчах серии уфимцы не кажутся слабее принципиального соперника, а до победы не хватает совсем немного, может быть родных стен.
Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Ак Барс».
Поздравляем "Салават Юлаев" с победой, и прощаемся с вами до следующего матча, который пройдет 28 февраля в 19:00 по уфимскому времени.
Последнюю минуту на трибунах сложно было разглядеть хоть одного сидящего болельщика, все как один поднялись со своих мест. После сирены весь стадион скандировал "Молодцы", и уфимцы сегодня действительно заслужили.
17 секунд уфимцы будут играть вчетвером против шестерых соперников.
У хозяев атакующий потенциал сохранило лишь первое звено, остальные три тянут время даже в зоне соперника.
Гости продолжают атаковать, до конца периода - две с половиной минуты.
Юлаевцы в полном составе. При реализации большинства "Ак Барс" не спешил сближаться с вратарём, но нанесли несколько мощных бросков с дальней и средней позиции.
Недовольно свистят болельщики, считают что нарушения не было.
Трибуны просили шайбу, и команда сделала. Очень важная для Уфы шайба, болельщики в восторге.
Девять минут до конца третьего периода, юлаевцы зажали гостей так, как будто это последний матч финальной серии Кубка Гагарина.
Заварушка за воротами уфимцев, Михаил Варнаков грубо сыграл против Сведберга и тут же попал под пресс. Удаления не будет.
Уже шесть минут юлаевцы давят "Ак Барс", казанцы вынуждены отбрасываться.
Команды в равных составах.
Напомним, период хозяева начали в меньшинстве. Но это не помешало им провести острую атаку.
Статистика второго периода: Броски в створ ворот: 6-11; Штрафное время: 4-4; Силовые приёмы: 2-2.
Капитан казанцев чем-то сильно обидел защитника хозяев Гончарова, и последнего буквально уводят судьи на скамейку запасных, уж очень он хотел выяснить отношения с одним из самых габаритных игроков лиги.
Шайба всё больше времени находится в зоне атаки "Ак Барса". Думаю, нас всех очень удивит изменение в статистике после второго периода.
Юлаевцы пытаются вернуть преимущество, но пока это лишь катание вдоль борта в зоне разыгравшихся гостей.
Гаврилов исчерпал кредит доверия, выданный Захаркиным, в воротах "Салавата Юлаева" - Никлас Сведберг.
Необязательный фол, Азеведо сблизился с голкипером настолько, что для манёвра просто не оставалось ни времени, ни места.
Игра идёт 4 на 4, но места на площадке больше не стало, хорошее движение сегодня на льду.
Заметно прибавили казанцы после перерыва. Салават уже не выглядит доминирующим на площадке.
Капризов эффектно убирает защитника и остаётся один на один с вратарём. Выше ворот.
Видимо Билялетдинов подобрал нужные слова, "Ак Барс" начинает с затяжной атаки.
Статистика после первого периода: Броски в створ ворот: 15-3; Штрафное время: 0-8; Силовые приёмы: 3-3.
Две минуты на льду провели хоккеисты первого звена уфимцев. Два стопроцентных момента, сперва в пустые ворота не попал Лепистё, затем шайба после броска Логинова угодила в штангу. В равных составах команды.
То ли хозяев устраивает счёт, то ли вторая пропущенная и второе удаление немного отрезвили казанцев, игра понемногу выравнивается. Пять минут до конца периода.
Гости в полном составе.
Хозяева стараются атаковать, но пока безуспешно, проблемы с входом в зону.
Нужно отметить болельщиков обоих команд, стадион буквально дрожит от кричалок.
Уфимцы активнее, гости стараются играть аккуратно. Неожиданно активен Максим Гончаров, за три минуты защитник хозяев сделал уже два броска по воротам гостей.
Стратовые составы играющих команд:
"Салават Юлаев" "Ак Барс"
Голкипер: 50. Андрей Гаврилов. Голкипер: 77. Эмиль Гарипов.
Нападающие: Нападающие:
17. Кирилл Капризов; 89. Артём Лукоянов;
24. Михаил Воробьёв; 98. Фёдор Малыхин;
67. Линус Умарк. 18. Михаил Варнаков.
Защитники: Защитники:
18. Сами Лёпистё; 16. Роман Абросимов;
19. Александр Логинов. 52. Атте Охтамаа.
До начала встречи осталось всего полчаса и мы уже видим стартовые составы играющих команд. Первое, что бросается в глаза, это первая линия уфимцев, сегодня в воротах юлаевцев Андрей Гаврилов. Спешим заверить болельщиков "Салавата Юлаева", Сведберг в порядке, он как и все сейчас - на предматчевой раскатке, видимо, Игорь Захаркин решил дать "второму номеру" понюхать пороха.