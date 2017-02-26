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Прямая трансляция третьего матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»

26 февраля 2017, 15:12
После провала в выездных матчах юлаевцы попробуют «вытащить» серию на домашней арене.

Сегодня в стенах уфимской «Уфа-Арены» состоится первый домашний матч «Салавата Юлаева» в 14 финала конференции Восток, против казанского «Ак Барса». Предыдущие две встречи, где хозяевами выступали хоккеисты из Татарии, очков команде Игоря Захаркина не принесли, после двух поражений счёт в серии 2:0 в пользу барсов.

Несмотря на провальную концовку чемпионата в исполнении некогда грозного «Салавата Юлаева» в первых матчах серии уфимцы не кажутся слабее принципиального соперника, а до победы не хватает совсем немного, может быть родных стен.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Ак Барс».

4:3 (матч окончен).

Поздравляем "Салават Юлаев" с победой, и прощаемся с вами до следующего матча, который пройдет 28 февраля в 19:00 по уфимскому времени.

Последнюю минуту на трибунах сложно было разглядеть хоть одного сидящего болельщика, все как один поднялись со своих мест. После сирены весь стадион скандировал "Молодцы", и уфимцы сегодня действительно заслужили.

  • 00:60. Звучит сирена. Матч окончен.

17 секунд уфимцы будут играть вчетвером против шестерых соперников.

  • 00:60. "Ак Барс" берет тридцатисекундный перерыв.
  • 00:60. Удаление. "За грубость" наказан Максим Гончаров.
  • 00:59. Ворота гостей пусты. Игра идёт пять на шесть.

У хозяев атакующий потенциал сохранило лишь первое звено, остальные три тянут время даже в зоне соперника.

Гости продолжают атаковать, до конца периода - две с половиной минуты.

Юлаевцы в полном составе. При реализации большинства "Ак Барс" не спешил сближаться с вратарём, но нанесли несколько мощных бросков с дальней и средней позиции.

Недовольно свистят болельщики, считают что нарушения не было.

  • 00:54. Удаление. "За удар соперника клюшкой" малым штрафом наказан Денис Бодров из "Салавата Юлаева".

Трибуны просили шайбу, и команда сделала. Очень важная для Уфы шайба, болельщики в восторге.

  • 00:52. ГОООООЛ!!! Лисин с разворота забивает в ближний угол ворот, туда, где казалось - даже муха не проскочит.

Девять минут до конца третьего периода, юлаевцы зажали гостей так, как будто это последний матч финальной серии Кубка Гагарина.

Заварушка за воротами уфимцев, Михаил Варнаков грубо сыграл против Сведберга и тут же попал под пресс. Удаления не будет.

Уже шесть минут юлаевцы давят "Ак Барс", казанцы вынуждены отбрасываться.

Команды в равных составах.

Напомним, период хозяева начали в меньшинстве. Но это не помешало им провести острую атаку.

  • 00:41. Начало третьего периода.

Статистика второго периода: Броски в створ ворот: 6-11; Штрафное время: 4-4; Силовые приёмы: 2-2.

  • 00:40. Сирена на перерыв. Юлаевцы начнут третий период в меньшинстве, за несколько секунд до перерыва Григоренко умудрился получить штраф за подножку.

Капитан казанцев чем-то сильно обидел защитника хозяев Гончарова, и последнего буквально уводят судьи на скамейку запасных, уж очень он хотел выяснить отношения с одним из самых габаритных игроков лиги.

Шайба всё больше времени находится в зоне атаки "Ак Барса". Думаю, нас всех очень удивит изменение в статистике после второго периода.

Юлаевцы пытаются вернуть преимущество, но пока это лишь катание вдоль борта в зоне разыгравшихся гостей.

Гаврилов исчерпал кредит доверия, выданный Захаркиным, в воротах "Салавата Юлаева" - Никлас Сведберг.

  • 00:34. ГОООООЛ!!! Гости реализовывают большинство силами Азеведо.

Необязательный фол, Азеведо сблизился с голкипером настолько, что для манёвра просто не оставалось ни времени, ни места.

  • 00:34. Удаление. Григоренко роняет убежавшего один на один с Гавриловым Азеведо. В меньшинстве уфимцы.
  • 00:32. ГООООЛ!!! За несколько секунд до появления на площадке Григоренко, Секач отправляет шайбу в сетку ворот Гаврилова.

Игра идёт 4 на 4, но места на площадке больше не стало, хорошее движение сегодня на льду.

  • 00:30. Удаление. Судьи уравняли составы, "за подножку" две минуты получает Григоренко.
  • 00:29. Удаление. И снова казанцы фолят. Свитов долго беседует с главным судьёй, но Абросимова всё же сажают на скамейку "за бросок клюшки".

Заметно прибавили казанцы после перерыва. Салават уже не выглядит доминирующим на площадке.

Капризов эффектно убирает защитника и остаётся один на один с вратарём. Выше ворот.

  • 00:24. ГООООО!!! "Ак Барс" отвечает шайбой Фёдора Малыхина, забытого на пятачке защитниками Уфы.
  • 00:24. ГОООООЛ!!! Умарк с центра зоны.
  • 00:22: Удаление. Снова "Ак Барс" остаётся в меньшинстве. "За подножку" на две минуты удалён Рафаэль Батыршин.

Видимо Билялетдинов подобрал нужные слова, "Ак Барс" начинает с затяжной атаки.

  • 00:20 Начало второго периода.

Статистика после первого периода: Броски в створ ворот: 15-3; Штрафное время: 0-8; Силовые приёмы: 3-3.

  • 00:20. Звучит сирена. На перерыв!

Две минуты на льду провели хоккеисты первого звена уфимцев. Два стопроцентных момента, сперва в пустые ворота не попал Лепистё, затем шайба после броска Логинова угодила в штангу. В равных составах команды.

  • 00:15. У нас снова удаление. Лазарева в углу площадки жестко атаковал Степан Захарчук. 2 минуты за "неправильную атаку".

То ли хозяев устраивает счёт, то ли вторая пропущенная и второе удаление немного отрезвили казанцев, игра понемногу выравнивается. Пять минут до конца периода.

Гости в полном составе.

Хозяева стараются атаковать, но пока безуспешно, проблемы с входом в зону.

  • 00:10. Удаление. Опять казанцы фолят. Две минуты за "атаку игрока не владеющего шайбой" получает Азеведо.
  • 00:08. ГОООООЛ!!!!! Куляш от синей в дальнюю девятку, мало кто на арене понял, что произошло.

Нужно отметить болельщиков обоих команд, стадион буквально дрожит от кричалок.

  • 00:06. ГООООЛ!!!. Капризов в большинстве, с передачи Умарка из-за ворот. Большинство.
  • 00:05. Удаление у "Ак Барса" "за грубость". В боксе для штрафников Денис Хлыстов.

Уфимцы активнее, гости стараются играть аккуратно. Неожиданно активен Максим Гончаров, за три минуты защитник хозяев сделал уже два броска по воротам гостей.

  • 00:01. Первый бросок по воротам в исполнении юлаевцев, Гарипов на месте.
  • 00:00. Шайба вброшена. Поехали!

Стратовые составы играющих команд:

"Салават Юлаев" "Ак Барс"

Голкипер: 50. Андрей Гаврилов. Голкипер: 77. Эмиль Гарипов.

Нападающие: Нападающие:

17. Кирилл Капризов; 89. Артём Лукоянов;

24. Михаил Воробьёв; 98. Фёдор Малыхин;

67. Линус Умарк. 18. Михаил Варнаков.

Защитники: Защитники:

18. Сами Лёпистё; 16. Роман Абросимов;

19. Александр Логинов. 52. Атте Охтамаа.

До начала встречи осталось всего полчаса и мы уже видим стартовые составы играющих команд. Первое, что бросается в глаза, это первая линия уфимцев, сегодня в воротах юлаевцев Андрей Гаврилов. Спешим заверить болельщиков "Салавата Юлаева", Сведберг в порядке, он как и все сейчас - на предматчевой раскатке, видимо, Игорь Захаркин решил дать "второму номеру" понюхать пороха.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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