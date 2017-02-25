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Жителю Октябрьского предъявлено обвинение в убийстве

25 февраля 2017, 12:47
По версии следствия, он зарезал своего собутыльника в ходе пьянки.

45-летнему жителю Октябрьского предъявлено обвинение в убийстве человека – ч. 1 ст. 105 УК. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, вечером 16 февраля 2017 года мужчина убил своего 33-летнего собутыльника. Он трижды ударил его ножом, от чего тот скончался на месте. 29-летняя женщина, которая также участвовала в пьянке, опасаясь расправы, выпрыгнула с балкона квартиры на четвертом этаже. Она не получила при этом телесных повреждений и сообщила о случившемся правоохранителям. Злоумышленник был задержан.

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следкома. - Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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