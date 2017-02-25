Жителю Октябрьского предъявлено обвинение в убийстве

По данным следствия, вечером 16 февраля 2017 года мужчина убил своего 33-летнего собутыльника. Он трижды ударил его ножом, от чего тот скончался на месте. 29-летняя женщина, которая также участвовала в пьянке, опасаясь расправы, выпрыгнула с балкона квартиры на четвертом этаже. Она не получила при этом телесных повреждений и сообщила о случившемся правоохранителям. Злоумышленник был задержан.