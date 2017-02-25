В Уфе сегодня ожидается ухудшение погоды

В Уфе сегодня ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, ночью небольшой, слабый гололед, днем слабая метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат и гололед. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1,-3°, днем +1,+3°.Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Башгидромет.
- «Служба спасения 112» рекомендует воздержаться от поездок за город, - говорится в сообщении. - Автолюбителям следует быть вдвойне осторожнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, снизить скоростной режим, не допускать во время движения резких маневров.Так как сильные порывы ветра и налипание мокрого снега могут спровоцировать повреждения ствола даже у здорового дерева, автовладельцам не советуют парковать машины под деревьями, особенно на придомовых территориях. Горожанам, обнаружившим на прилегающей к их дому территории опасный участок наледи или угрожающе свисающие с крыши сосульки, снежно-ледяные массы, следует обратиться в свою управляющую компанию.
Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» Уфы по телефону: (347) 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112.