В Уфе сегодня ожидается ухудшение погоды

- «Служба спасения 112» рекомендует воздержаться от поездок за город, - говорится в сообщении. - Автолюбителям следует быть вдвойне осторожнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, снизить скоростной режим, не допускать во время движения резких маневров.Так как сильные порывы ветра и налипание мокрого снега могут спровоцировать повреждения ствола даже у здорового дерева, автовладельцам не советуют парковать машины под деревьями, особенно на придомовых территориях. Горожанам, обнаружившим на прилегающей к их дому территории опасный участок наледи или угрожающе свисающие с крыши сосульки, снежно-ледяные массы, следует обратиться в свою управляющую компанию.