Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе: как играют в виртуальной реальности

Групповой этап первого Кубка России по киберфутболу в Уфе начался в полдень. 16 команд премьер- лиги представляли по одному киберфутболисту. Честь Уфы в виртуальной реальности защищал Роберт Фахретдинов (Ufenok77). Команды разбили на две группы по восемь в каждой, каждый участник турнира должен был сыграть с каждым в своей группе. Таким образом в первом этапе каждый игрок семь раз должен доказать свою состоятельность.
Ufenok77 со своей первой задачей справился, он вышел в четвертьфинал турнира, заняв в своей группе второе место. Было бы первое, если бы не поражение в последнем туре от Краснодара, лидера группы. В четвертьфинале "Уфа" выходит на "Амкар" (Пермь).
- Подустал немного, - рассказал Медиакорсети Роберт Фахретдинов сразу после игры с Краснодаром. - Каждые пять минут кто-то подходит. Сейчас перед плей-офф надо немного успокоиться.
- Как настроение?
- Настроение хорошее, если будем играть на сцене, то думаю, всем понравится.
Как говорят ведущие турнира, киберфутбол - игра скорее интеллектуальная, ведь все, что на виртуальном поле, происходит по воле одного игрока, все затевается в его голове.
Но болеют здесь по-настоящему. Зрители в основном мальчишки лет 13-15, есть и девочки, и ребята постарше. Когда оглашали статистику просмотров, то прозвучала цифра 300-400 тысяч человек - столько зрителей следят за турниром у себя дома или на своих гаджетах в любом другом месте.
Есть и свои правила.
- Мы следим за игроками и за нарушениями, - делится один из судей. - Чтобы джойстик не сломали, а такое бывало. За это могут и дисквалифицировать. Чтобы пассивно не играли, не перепасовывали мяч просто так в течение пяти минут виртуального или 40 секунд реального времени.
Есть и свои звёзды.
- Кто здесь самый крутой? - спрашиваю у мальчишек.
- Конечно, Кефир, - отвечают они без сомнений. Сергей KEFIR Никифоров играет за Спартак.
Киберфутбол развивается, и кто знает, может кто- то из присутствующих в зале мальчишек найдёт в нем своё призвание или ещё больше будет болеть за настоящие команды.
В четвертьфинале сыграют такие пары: Локомотив - Зенит, Спартак - ЦСКА, Уфа - Амкар, Краснодар - Оренбург. Их победители завтра и будут бороться за первый Кубок России по киберфутболу.