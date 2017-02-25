mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе: как играют в виртуальной реальности

25 февраля 2017, 17:30
Сегодня завершился групповой этап.

Групповой этап первого Кубка России по киберфутболу в Уфе начался в полдень. 16 команд премьер- лиги представляли по одному киберфутболисту. Честь Уфы в виртуальной реальности защищал Роберт Фахретдинов (Ufenok77). Команды разбили на две группы по восемь в каждой, каждый участник турнира должен был сыграть с каждым в своей группе. Таким образом в первом этапе каждый игрок семь раз должен доказать свою состоятельность.

Ufenok77 со своей первой задачей справился, он вышел в четвертьфинал турнира, заняв в своей группе второе место. Было бы первое, если бы не поражение в последнем туре от Краснодара, лидера группы. В четвертьфинале "Уфа" выходит на "Амкар" (Пермь).

- Подустал немного, - рассказал Медиакорсети Роберт Фахретдинов сразу после игры с Краснодаром. - Каждые пять минут кто-то подходит. Сейчас перед плей-офф надо немного успокоиться.

- Как настроение?

- Настроение хорошее, если будем играть на сцене, то думаю, всем понравится.

Как говорят ведущие турнира, киберфутбол - игра скорее интеллектуальная, ведь все, что на виртуальном поле, происходит по воле одного игрока, все затевается в его голове.

Но болеют здесь по-настоящему. Зрители в основном мальчишки лет 13-15, есть и девочки, и ребята постарше. Когда оглашали статистику просмотров, то прозвучала цифра 300-400 тысяч человек - столько зрителей следят за турниром у себя дома или на своих гаджетах в любом другом месте.

Есть и свои правила.

- Мы следим за игроками и за нарушениями, - делится один из судей. - Чтобы джойстик не сломали, а такое бывало. За это могут и дисквалифицировать. Чтобы пассивно не играли, не перепасовывали мяч просто так в течение пяти минут виртуального или 40 секунд реального времени.

Есть и свои звёзды.

- Кто здесь самый крутой? - спрашиваю у мальчишек.

- Конечно, Кефир, - отвечают они без сомнений. Сергей KEFIR Никифоров играет за Спартак.

Киберфутбол развивается, и кто знает, может кто- то из присутствующих в зале мальчишек найдёт в нем своё призвание или ещё больше будет болеть за настоящие команды.

В четвертьфинале сыграют такие пары: Локомотив - Зенит, Спартак - ЦСКА, Уфа - Амкар, Краснодар - Оренбург. Их победители завтра и будут бороться за первый Кубок России по киберфутболу.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07