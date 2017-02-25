Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе: как играют в виртуальной реальности

- Мы следим за игроками и за нарушениями, - делится один из судей. - Чтобы джойстик не сломали, а такое бывало. За это могут и дисквалифицировать. Чтобы пассивно не играли, не перепасовывали мяч просто так в течение пяти минут виртуального или 40 секунд реального времени.