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12-летний Амир Карачурин больной лейкемией ушел из жизни

25 февраля 2017, 10:16
Мальчик не смог побороть тяжелый недуг.

12-летний Амир Карачурин, спасти которого пыталась вся республика, умер. Больной лейкемией мальчик скончался вчера в клинике немецкого города Мюнстера, где он находился на лечении.

- Он был сильным и боролся до конца, - написали родственники в группе для сбора средств на лечение мальчика. - Мы закрываем сбор с этого момента. Спасибо Вам самое искреннее за всю Вашу поддержку! Без нее у нас не было бы шанса.

Редакция "Медиакорсеть" выражает глубокие соболезнования родным мальчика и разделяет горечь невосполнимой утраты.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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