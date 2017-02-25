12-летний Амир Карачурин больной лейкемией ушел из жизни

12-летний Амир Карачурин, спасти которого пыталась вся республика, умер. Больной лейкемией мальчик скончался вчера в клинике немецкого города Мюнстера, где он находился на лечении.
- Он был сильным и боролся до конца, - написали родственники в группе для сбора средств на лечение мальчика. - Мы закрываем сбор с этого момента. Спасибо Вам самое искреннее за всю Вашу поддержку! Без нее у нас не было бы шанса.
Редакция "Медиакорсеть" выражает глубокие соболезнования родным мальчика и разделяет горечь невосполнимой утраты.