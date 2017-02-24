В Уфе прошел фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты»

Накануне, 23 февраля, в Уфе было по-настоящему спортивно. В поселке 8 марта на аэродроме «Забельский» 5 часов не смолкала музыка, аплодисменты и рев мотора. А все потому, что там состоялся фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты», который был приурочен ко Дню защитников Отечества и к 90-й годовщине образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ».

Гостей на фестивале было немало, многие пришли с детьми. Погода правда была не самая лучшая, во-первых, небо было серое, во-вторых, поднялся ветер. В-третьих, пошёл сильный снег, который, конечно, стал для участников «Патриотов» неприятной неожиданностью.

Как прошел фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты» смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.