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В Уфе прошел фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты»

24 февраля 2017, 11:00
На праздник в честь Дня защитников Отечества приехали участники из разных регионов России.

Накануне, 23 февраля, в Уфе было по-настоящему спортивно. В поселке 8 марта на аэродроме «Забельский» 5 часов не смолкала музыка, аплодисменты и рев мотора. А все потому, что там состоялся фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты», который был приурочен ко Дню защитников Отечества и к 90-й годовщине образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ».
Гостей на фестивале было немало, многие пришли с детьми. Погода правда была не самая лучшая, во-первых, небо было серое, во-вторых, поднялся ветер. В-третьих, пошёл сильный снег, который, конечно, стал для участников «Патриотов» неприятной неожиданностью.
Как прошел фестиваль военно-патриотических и технических видов спорта «Патриоты» смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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