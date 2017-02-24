Психически больной уфимец зарезал собутыльника

Как считает следствие, 20 февраля этого года двое мужчин, выпивавших алкоголь, повздорили. 34-летний пытался выгнать из квартиры 38-летнего, но тот накинулся на оппонента с ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемый, стоящий на учете у врача-психиатра, ранее судим за тяжкое преступление против личности.