Психически больной уфимец зарезал собутыльника

Уголовное дело по статье «Убийство» заведено на 38-летнего уфимца, состоящего на учете у психиатра, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, 20 февраля этого года двое мужчин, выпивавших алкоголь, повздорили. 34-летний пытался выгнать из квартиры 38-летнего, но тот накинулся на оппонента с ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемый, стоящий на учете у врача-психиатра, ранее судим за тяжкое преступление против личности.
38-летний мужчина ранее подозревался в преступлении по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 31 декабря 2016 года полицейские выехали на семейный скандал и пытались угомонить мужчину, но тот ударил головой в лицо сотруднику правоохранительных органов.
Сейчас устанавливаются все причины совершения преступления. Решается вопрос о соединении двух уголовных дел.