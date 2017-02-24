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Психически больной уфимец зарезал собутыльника

24 февраля 2017, 10:48
Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело по статье «Убийство» заведено на 38-летнего уфимца, состоящего на учете у психиатра, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 20 февраля этого года двое мужчин, выпивавших алкоголь, повздорили. 34-летний пытался выгнать из квартиры 38-летнего, но тот накинулся на оппонента с ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемый, стоящий на учете у врача-психиатра, ранее судим за тяжкое преступление против личности.

38-летний мужчина ранее подозревался в преступлении по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 31 декабря 2016 года полицейские выехали на семейный скандал и пытались угомонить мужчину, но тот ударил головой в лицо сотруднику правоохранительных органов.

Сейчас устанавливаются все причины совершения преступления. Решается вопрос о соединении двух уголовных дел.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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