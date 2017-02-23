В Уфе чиновники спрашивают у жителей какие дороги отремонтировать в первую очередь

Администрация Ленинского района столицы Башкирии, решила провести опрос какие улицы в районе нужно отремонтировать в первую очередь.
- Зима в этом году испытывает на прочность жилищно-коммунальные службы, которые работают в круглосуточном режиме в праздничные и выходные дни. Впереди ещё одна главная задача, стоящая перед дорожниками весной – это ликвидация ям на дорогах, - говорится в группе Администрации Ленинского района в популярной социальной сети, - Учитывая ранее поступившие обращения жителей, просим принять участие в опросе.
Несмотря на то, что опрос был запущен 20 дней назад, участие в нём приняли лишь 176 человек, ещё двадцать не согласны с предложенными тремя вариантами, и предложили свои. Предлагаем и вам принять участие в опросе, проголосовать можно пройдя по ссылке.