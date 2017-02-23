В Уфе чиновники спрашивают у жителей какие дороги отремонтировать в первую очередь

Несмотря на то, что опрос был запущен 20 дней назад, участие в нём приняли лишь 176 человек, ещё двадцать не согласны с предложенными тремя вариантами, и предложили свои. Предлагаем и вам принять участие в опросе, проголосовать можно пройдя по ссылке.