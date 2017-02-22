В Уфу в эти выходные приедут киберфутболисты

Российская футбольная Премьер-Лига делает важный шаг в виртуальную реальность. Впервые в истории в Уфе соберутся все 16 клубов РФПЛ, для того чтобы разыграть первый киберфутбольный трофей, сообщает пресс-служба ФК «Уфа». Турнир пройдет 24, 25 и 26 февраля в развлекательном комплексе «Огни Уфы».
- Главное, о чем должны знать все, вход свободный. Так что, если у кого-то из взрослых есть пара-тройка часов посреди выходных, берите своих сыновей и идите в «Огни», не пожалеете! Азарт в футболе на игровых приставках просто запредельный! Тем более, среди участников самые «топовые» игроки России, - сообщают организаторы спортивного состязания.
За ФК «Уфа» будет сражаться киберфутболист Роберт Фахретдинов.
Вот расписание турнира.
24 февраля, пятница - начало в 19.00.
Презентация турнира и всех 16 игроков, которые будут представлять клубы РФПЛ. Жеребьевка. Выставочные матчи (скорее всего, матча будет два, и там ожидаются (!!!) сюрпризы)
25 февраля, суббота - начало в 11.30.
Суббота - это день, в который проводятся матчи группового этапа. 16 клубов будут разделены на 2 группы по 8 участников, поэтому групповой этап будет состоять из семи туров.
Расписание туров жесткое, вот время начала каждого из них (время уфимское):
1 тур — 12.00
2 тур — 12.50
3 тур — 13.40
4 тур — 14.30
5 тур — 15.20
6 тур — 16.10
7 тур — 17.00
Таким образом, организаторы рассчитывают, что к 17.40 по уфимскому времени будут известны по 4 лучших клуба в каждой группе. Эта восьмерка и продолжит борьбу за Кубок в сериях плей-офф.
По итогам кругового этапа судьи назовут пары четвертьфинальных битв, которые начнутся после небольшого перерыва. Все «серии навылет» проводятся до двух побед (best-of-2), таким образом, максимальное количество матчей каждой серии равно трем.
Итак, матчи ¼ финала в эту же субботу, начало в 18.30. Ориентировочно, все четвертьфиналы закончатся в районе восьми вечера.
26 февраля, воскресенье - начало в 11.00.
К этому моменту на турнире останется всего 4 участника, и можно надеяться, что в их числе окажется и киберфутболист ФК «Уфа» Роберт Фахретдинов. Если ты хочешь поддержать его, болея за Уфу, приходи на воскресные битвы:
Полуфинальная серия — 11.30
Финальная серия — 13.15.