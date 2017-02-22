В Уфу в эти выходные приедут киберфутболисты

25 февраля, суббота - начало в 11.30.



Суббота - это день, в который проводятся матчи группового этапа. 16 клубов будут разделены на 2 группы по 8 участников, поэтому групповой этап будет состоять из семи туров.



Расписание туров жесткое, вот время начала каждого из них (время уфимское):



1 тур — 12.00

2 тур — 12.50

3 тур — 13.40

4 тур — 14.30

5 тур — 15.20

6 тур — 16.10

7 тур — 17.00



Таким образом, организаторы рассчитывают, что к 17.40 по уфимскому времени будут известны по 4 лучших клуба в каждой группе. Эта восьмерка и продолжит борьбу за Кубок в сериях плей-офф.



По итогам кругового этапа судьи назовут пары четвертьфинальных битв, которые начнутся после небольшого перерыва. Все «серии навылет» проводятся до двух побед (best-of-2), таким образом, максимальное количество матчей каждой серии равно трем.



Итак, матчи ¼ финала в эту же субботу, начало в 18.30. Ориентировочно, все четвертьфиналы закончатся в районе восьми вечера.



26 февраля, воскресенье - начало в 11.00.