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В Уфу в эти выходные приедут киберфутболисты

22 февраля 2017, 15:23
Публикуем расписание первого в истории Кубка РФПЛ по киберфутболу.

Российская футбольная Премьер-Лига делает важный шаг в виртуальную реальность. Впервые в истории в Уфе соберутся все 16 клубов РФПЛ, для того чтобы разыграть первый киберфутбольный трофей, сообщает пресс-служба ФК «Уфа». Турнир пройдет 24, 25 и 26 февраля в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

- Главное, о чем должны знать все, вход свободный. Так что, если у кого-то из взрослых есть пара-тройка часов посреди выходных, берите своих сыновей и идите в «Огни», не пожалеете! Азарт в футболе на игровых приставках просто запредельный! Тем более, среди участников самые «топовые» игроки России, - сообщают организаторы спортивного состязания.

За ФК «Уфа» будет сражаться киберфутболист Роберт Фахретдинов.

Вот расписание турнира.

24 февраля, пятница - начало в 19.00.

Презентация турнира и всех 16 игроков, которые будут представлять клубы РФПЛ. Жеребьевка. Выставочные матчи (скорее всего, матча будет два, и там ожидаются (!!!) сюрпризы)

25 февраля, суббота - начало в 11.30.

Суббота - это день, в который проводятся матчи группового этапа. 16 клубов будут разделены на 2 группы по 8 участников, поэтому групповой этап будет состоять из семи туров.

Расписание туров жесткое, вот время начала каждого из них (время уфимское):

1 тур — 12.00
2 тур — 12.50
3 тур — 13.40
4 тур — 14.30
5 тур — 15.20
6 тур — 16.10
7 тур — 17.00

Таким образом, организаторы рассчитывают, что к 17.40 по уфимскому времени будут известны по 4 лучших клуба в каждой группе. Эта восьмерка и продолжит борьбу за Кубок в сериях плей-офф.

По итогам кругового этапа судьи назовут пары четвертьфинальных битв, которые начнутся после небольшого перерыва. Все «серии навылет» проводятся до двух побед (best-of-2), таким образом, максимальное количество матчей каждой серии равно трем.

Итак, матчи ¼ финала в эту же субботу, начало в 18.30. Ориентировочно, все четвертьфиналы закончатся в районе восьми вечера.

26 февраля, воскресенье - начало в 11.00.

К этому моменту на турнире останется всего 4 участника, и можно надеяться, что в их числе окажется и киберфутболист ФК «Уфа» Роберт Фахретдинов. Если ты хочешь поддержать его, болея за Уфу, приходи на воскресные битвы:

Полуфинальная серия — 11.30
Финальная серия — 13.15.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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