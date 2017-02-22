В Башкирии трое мужчин подозреваются в жестоком убийстве

Как считает следствие, 10 января трое подозреваемых на автомобиле старшего приехали в одну из деревень Ишимбайского района, отследили 60-летнего местного жителя от его работы до дома, дождались, когда хозяева уснут и проникли в дом. Строительными инструментами злоумышленники нанесли удары сначала хозяину, а потом его жене. Когда мужчина скончался, обвиняемые скрылись с места происшествия, скрыв орудия убийства. Женщину обнаружили родственники на утро. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.