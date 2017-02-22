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В Башкирии трое мужчин подозреваются в жестоком убийстве

22 февраля 2017, 15:44
Тело со следами насильственной смерти обнаружили на утро.

Установлены и задержаны лица, причастные к совершению убийства в Ишимбайском районе 10 января, сообщают в пресс-службе следственного комитета. Подозреваемые – 44-летний мужчина и два 22-летних уфимца.

Как считает следствие, 10 января трое подозреваемых на автомобиле старшего приехали в одну из деревень Ишимбайского района, отследили 60-летнего местного жителя от его работы до дома, дождались, когда хозяева уснут и проникли в дом. Строительными инструментами злоумышленники нанесли удары сначала хозяину, а потом его жене. Когда мужчина скончался, обвиняемые скрылись с места происшествия, скрыв орудия убийства. Женщину обнаружили родственники на утро. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемых допросили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. После установления мотивов совершения убийства возможен более тяжкий состав преступления. В настоящий момент по делу заведено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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