mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии на учете стоит почти 80 тысяч онкобольных

22 февраля 2017, 10:48
Заболеваемость составила 324,8 на 100 тысяч населения.

В Башкирии в 2016 году выявлено 13,22 тыс. случаев заболеваемости раком, сообщает Минздарв РБ со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Руслана Султанова. Более половины случаев – 6559 (50,3%) выявлено в ранней стадии.

По словам господина Султанова, заболеваемость составила 324,8 на 100 тыс. населения, в России этот показатель составляет 403,4.

Всего на начало 2017 года в республике на учете состоит 79,23 тыс. онкобольных.

На первом месте в структуре заболеваемости – 11,9% рак молочной железы, затем рак легкого - 10,8%, кожи - 9,3%, предстательной железы - 7,5%, желудка - 7,2%, прямой кишки - 6% и другие.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07