В Башкирии на учете стоит почти 80 тысяч онкобольных

В Башкирии в 2016 году выявлено 13,22 тыс. случаев заболеваемости раком, сообщает Минздарв РБ со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Руслана Султанова. Более половины случаев – 6559 (50,3%) выявлено в ранней стадии.