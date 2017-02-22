В Башкирии на учете стоит почти 80 тысяч онкобольных

В Башкирии в 2016 году выявлено 13,22 тыс. случаев заболеваемости раком, сообщает Минздарв РБ со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Руслана Султанова. Более половины случаев – 6559 (50,3%) выявлено в ранней стадии.
По словам господина Султанова, заболеваемость составила 324,8 на 100 тыс. населения, в России этот показатель составляет 403,4.
Всего на начало 2017 года в республике на учете состоит 79,23 тыс. онкобольных.
На первом месте в структуре заболеваемости – 11,9% рак молочной железы, затем рак легкого - 10,8%, кожи - 9,3%, предстательной железы - 7,5%, желудка - 7,2%, прямой кишки - 6% и другие.