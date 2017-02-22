В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с обысками

- Согласованная с муниципалитетом проверка рабочей документации призвана довести до логического завершения работу по наведению порядка в строительной и земельной сферах, начатую в 2012 году. Надеемся, что благодаря совместной с правоохранительными и следственными органами работе, в будущем «серые схемы» в строительной и земельной сферах станут невозможными. На это рассчитывает муниципалитет, оказывая всю необходимую помощь следственным органам.