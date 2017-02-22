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В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с обысками

22 февраля 2017, 10:49
Изъятие документов и обыски прошли по факту превышения чиновниками должностных полномочий при расселении ветхого жилья.

Напомним, что вчера 21 февраля, следователи совместно с полицейскими провели обыски и изъяли документы в администрации Уфы. По факту превышения чиновниками должностных полномочий при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья возбуждено уголовное дело.

Сегодня администрация города продолжает активно работать с правоохранительными и следственными органами, оказывает им всяческую поддержку, сообщила пресс – служба столичной администрации

- Согласованная с муниципалитетом проверка рабочей документации призвана довести до логического завершения работу по наведению порядка в строительной и земельной сферах, начатую в 2012 году. Надеемся, что благодаря совместной с правоохранительными и следственными органами работе, в будущем «серые схемы» в строительной и земельной сферах станут невозможными. На это рассчитывает муниципалитет, оказывая всю необходимую помощь следственным органам.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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