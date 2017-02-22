Уфимец украл оборудование на 1,5 миллиона рублей у бывшего работодателя

41-летний уфимец Николай Букреев обвиняется за кражу в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре республики. Как считает следствие, Букреев работал техническим директором в строительной фирме своих родственников. В 2014 году он после увольнения украл у своего бывшего работодателя «Citroen» и оборудование для кровли крыш, которое было в лизинге.