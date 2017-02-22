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Уфимец украл оборудование на 1,5 миллиона рублей у бывшего работодателя

22 февраля 2017, 15:46
И с этим оборудованием открыл свою фирму.

41-летний уфимец Николай Букреев обвиняется за кражу в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре республики. Как считает следствие, Букреев работал техническим директором в строительной фирме своих родственников. В 2014 году он после увольнения украл у своего бывшего работодателя «Citroen» и оборудование для кровли крыш, которое было в лизинге.

Похищенную технику стоимостью 1,5 миллиона рублей мужчина использовал для выполнения заказов клиентов, создав собственную организацию с таким же наименованием.

Вину в совершении преступления Букреев не признал. Прокуратура направила дело в Ленинский суд Уфы для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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