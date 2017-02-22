«Салават Юлаев» сегодня начинает поход за Кубком Гагарина

- Уфа в этом году неплохо играет против Казани и точно не боится «Ак Барс». И в этом есть шанс для «Салавата». Захаркин говорит, что они полностью подготовились к «Ак Барсу». Как сами уфимцы признаются, они выходили на каждый матч, как на последний бой, поэтому потратили много нервов. А «Ак Барс» спокойно готовился к плей-офф, - подчеркнул в интервью сайту КХЛ известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев. - Удачной игрой в этой серии «Салават» многое может изменить. Если Уфа проиграет в первом раунде, то сезон для них будет неудачным, а если выиграет – и итог станет хорошим. Поэтому на первый круг у команды Игоря Захаркина большая ставка. И даже хорошо, что соперником «Салавата» будет «Ак Барс», потому что, если обыграют Казань – это будет очень важно.