mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Салават Юлаев» сегодня начинает поход за Кубком Гагарина

22 февраля 2017, 09:59
В Казани нас ждет первая игра плей-офф с «Ак Барсом»

Сегодня четырьмя матчами начинается плей-офф в Восточной конференции. Поход за Кубком Гагарина «Салават Юлаев» начинает играми с самым принципиальным соперником – казанским «Ак Барсом». Соперники четырежды встретились в регулярном чемпионате, теперь как минимум столько же раз сыграют в плей-офф. Все четыре встречи соперников в регулярном чемпионате оставили яркий след. Особенно 18 января в Казани, выигранная хозяевами 6:5 ОТ. Но три остальных матча принесли победы уфимцам.

- Уфа в этом году неплохо играет против Казани и точно не боится «Ак Барс». И в этом есть шанс для «Салавата». Захаркин говорит, что они полностью подготовились к «Ак Барсу». Как сами уфимцы признаются, они выходили на каждый матч, как на последний бой, поэтому потратили много нервов. А «Ак Барс» спокойно готовился к плей-офф, - подчеркнул в интервью сайту КХЛ известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев. - Удачной игрой в этой серии «Салават» многое может изменить. Если Уфа проиграет в первом раунде, то сезон для них будет неудачным, а если выиграет – и итог станет хорошим. Поэтому на первый круг у команды Игоря Захаркина большая ставка. И даже хорошо, что соперником «Салавата» будет «Ак Барс», потому что, если обыграют Казань – это будет очень важно.

Прямую трансляцию смотрите на телеканале «БСТ» 22 февраля в 20:50.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07