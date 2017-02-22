Кирилл Капризов может уйти в ЦСКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА, сообщает издание «Спорт экспресс». Принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута. Как пишет спортивный портал - это стало возможным в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов. Компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» – спонсора "Салавата Юлаева". Если эти сообщения, то уход Капризова, который в этом сезоне, стал одним из ярких игроков уфимцев, станет серьезной потерей.