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В Уфе моржи устроят суточный заплыв

21 февраля 2017, 14:06
Планируется, что в ледяную воду окунутся около 300 человек.

На озере Солдатское в уфимском парке им. Якутова 4 марта пройдут массовые заплывы любителей купания в ледяной воде. В общей сложности он будет длиться сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

Заплывы будут проходить с интервалов в четыре пять часов течение суток - с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта.

– Ожидается участие около 300 человек, – говорится в сообщении. – В ночное время транспорт для участников заплыва не предусмотрен. Есть возможность переночевать в клубе со своим спальником.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8-987-474-80-90.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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