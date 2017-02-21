В Уфе моржи устроят суточный заплыв

На озере Солдатское в уфимском парке им. Якутова 4 марта пройдут массовые заплывы любителей купания в ледяной воде. В общей сложности он будет длиться сутки, сообщает пресс-служба администрации города.
Заплывы будут проходить с интервалов в четыре пять часов течение суток - с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта.
– Ожидается участие около 300 человек, – говорится в сообщении. – В ночное время транспорт для участников заплыва не предусмотрен. Есть возможность переночевать в клубе со своим спальником.
Заявки на участие принимаются по телефону: 8-987-474-80-90.