В Башкирии чиновники высшего ранга лоббируют свои интересы - Акбашева

- Конечно, предупреждение само по себе ничего не несет, - признала Акбашева. - Но тем не менее эти предпреждения оспариваются. Органы власти стараются судиться, лоббируют интересы любой ценой. И даже если он (чиновник - прим.ред) потерпел неудачу, не отсудился, идут потворные нарушения.