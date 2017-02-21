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В Башкирии чиновники высшего ранга лоббируют свои интересы - Акбашева

21 февраля 2017, 17:30
Руководитель регионального управления федеральной антимонопонольной службы рассказала об увеличение жалоб на органы власти

Руководитель УФАС Башкирии Зульфира Акбашева отмечает усиление тенденции к лоббированию своих интересов представителями власти. Особенно, по ее словам, это касается чиновников высшего ранга.

Всего антимонопольное ведомство в прошлом году выдало 221 предупрежение, из них по фактам злоупотребления доминирующим положением - 95

- Конечно, предупреждение само по себе ничего не несет, - признала Акбашева. - Но тем не менее эти предпреждения оспариваются. Органы власти стараются судиться, лоббируют интересы любой ценой. И даже если он (чиновник - прим.ред) потерпел неудачу, не отсудился, идут потворные нарушения.

Еще одна тенденция - увеличение числа жалоб на республиканские органы власти. Это, как пояснила руководитель УФАС, связано с тем, что полномочия по многим вопросам были переданы с муниципального на региональный уровень.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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