В администрации Уфы прошла выемка документов

По информации источника издания, в подразделении мэрии провели выемку документов и обыскали служебный транспорт. Один из источников уточнил, что обыски проводились в рамках уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». По информации другого источника издания, «действия оперативников связаны с проверкой исполнения программы расселения аварийного жилья».