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В администрации Уфы прошла выемка документов

21 февраля 2017, 12:30
Оперативники наведались в Управление по земельным и имущественным отношениям.

Вчера, 20 февраля, в управлении по земельным и имущественным отношениям мэрии Уфы прошли оперативные мероприятия управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального МВД, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.

По информации источника издания, в подразделении мэрии провели выемку документов и обыскали служебный транспорт. Один из источников уточнил, что обыски проводились в рамках уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». По информации другого источника издания, «действия оперативников связаны с проверкой исполнения программы расселения аварийного жилья».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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