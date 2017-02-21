В администрации Уфы прошла выемка документов

Вчера, 20 февраля, в управлении по земельным и имущественным отношениям мэрии Уфы прошли оперативные мероприятия управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального МВД, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.
По информации источника издания, в подразделении мэрии провели выемку документов и обыскали служебный транспорт. Один из источников уточнил, что обыски проводились в рамках уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». По информации другого источника издания, «действия оперативников связаны с проверкой исполнения программы расселения аварийного жилья».