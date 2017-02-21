mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Росприроднадзор потребовал приостановить производство Благовещенского арматурного завода

21 февраля 2017, 16:21
Поводом послужило обращение регионального штаба ОНФ, после обнаружения активистами промышленной свалки

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Башкирии управление Росприроднадзора по республике в судебном порядке потребовало приостановки производственной деятельности Благовещенского арматурного завода, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ. Напомним, что в прошлом году жители Благовещенска пожаловались на незаконную свалку рядом с жилым сектором. По их словам, одно из промышленных предприятий города сваливает отходы производства в пруд у устья реки Потеха.

- Когда-то городской пруд был основным местом отдыха горожан. В настоящее время верхняя часть пруда превращается в большое болото, к тому же отравленное промышленными отходами, – отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. – Виновника несанкционированной свалки можно легко определить по составу отходов. После нашего обращения региональное управление Росприроднадзора провело проверку и установило причастность арматурного завода к совершению данного правонарушения, подтвердив выводы, которые были сделаны нашими экспертами».

По информации управления Росприроднадзора, размещенной на сайте надзорного ведомства, в ходе выезда и осмотра в черте города была обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов сталелитейного шлака, размещенных на почве площадью около 500 кв. м в непосредственной близости от места впадения реки Потеха в городской пруд. Вследствие этого в отношении соответствующего должностного лица предприятия и самого юридического лица были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ (нарушение правил обращения с отходами), наказание по которой предусматривает штраф до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Учитывая, что нарушение правил обращения с отходами производства может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью населения, а также иметь необратимые последствия для окружающей среды, управление надзорного ведомства направило материалы административных дел в Благовещенский районный суд для приостановки производственной деятельности завода.

В рамках экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники проведут выездное заседание в Благовещенске и совместно с местным муниципалитетом разработают «дорожную карту» по очистке городского пруда.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07