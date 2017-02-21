Росприроднадзор потребовал приостановить производство Благовещенского арматурного завода

По информации управления Росприроднадзора, размещенной на сайте надзорного ведомства, в ходе выезда и осмотра в черте города была обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов сталелитейного шлака, размещенных на почве площадью около 500 кв. м в непосредственной близости от места впадения реки Потеха в городской пруд. Вследствие этого в отношении соответствующего должностного лица предприятия и самого юридического лица были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ (нарушение правил обращения с отходами), наказание по которой предусматривает штраф до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.