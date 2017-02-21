Появилось видео перестрелки водителей под Уфой

Как сообщил «Медиакорсети» источник, знакомый с ситуацией, в тот день представители частных перевозчиков перегородили водителям «Уфа-Лайна» дорогу, позвали отъехать и поговорить на «пятак», «а когда легальные перевозчики стали подъезжать, они открыли огонь». В результате конфликта пострадало 8 сотрудников официального перевозчика, все они были доставлены в больницу.