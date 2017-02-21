Появилось видео перестрелки водителей под Уфой

В сети появилось видео перестрелки, которая произошла возле базы отдыха «Ташлы» 16 февраля. Конфликт произошел между частными перевозчиками, работающими на маршруте Уфа-Иглино и представителями компании «Уфа-лайн», которая получила право на перевозку пассажиров по маршруту №163 (Уфа-Охлебинино).
Как сообщил «Медиакорсети» источник, знакомый с ситуацией, в тот день представители частных перевозчиков перегородили водителям «Уфа-Лайна» дорогу, позвали отъехать и поговорить на «пятак», «а когда легальные перевозчики стали подъезжать, они открыли огонь». В результате конфликта пострадало 8 сотрудников официального перевозчика, все они были доставлены в больницу.
- Сейчас из больницы их уже выписали, так как времени прошло достаточно, - говорит источник «Медиакорсети». Но некоторые из них получили тяжелые травмы. Например, одному из водителей раздробило кость руки, ему предстоит теперь предстоит дорогостоящая операция, - пояснил источник.
Ранее МВД сообщало о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».