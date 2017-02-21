Ирек Ялалов: Погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке поручил коммунальщикам не сбавлять темпы работ по чистке города от снега. Он подчеркнул, что понимает, насколько сложно приходится сейчас коммунальщикам, но работать предстоит еще много.
- Вы знаете, погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться, - отметил он. - Очень большие проблемы с зимним содержанием города, с очисткой от снега. Неделю ожидается такая погода, плюсовая температура - это вообще для коммунальщиков очень сложная ситуация. Тем не менее в целом, я считаю, мы справились. Но работы еще выше крыши. Всем ответственным службам работать, работать и работать.
В завершении оперативке Ялалов пожелал коммунальщикам терпения.
- В этом году ваш год, - отметил он. - Не так все плохо в этой жизни, руки не опускайте, если вас критикуют.