mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов: Погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться

21 февраля 2017, 10:16
Глава администрации поручил коммунальщикам не сбавлять темп работ.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке поручил коммунальщикам не сбавлять темпы работ по чистке города от снега. Он подчеркнул, что понимает, насколько сложно приходится сейчас коммунальщикам, но работать предстоит еще много.

- Вы знаете, погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться, - отметил он. - Очень большие проблемы с зимним содержанием города, с очисткой от снега. Неделю ожидается такая погода, плюсовая температура - это вообще для коммунальщиков очень сложная ситуация. Тем не менее в целом, я считаю, мы справились. Но работы еще выше крыши. Всем ответственным службам работать, работать и работать.

В завершении оперативке Ялалов пожелал коммунальщикам терпения.

- В этом году ваш год, - отметил он. - Не так все плохо в этой жизни, руки не опускайте, если вас критикуют.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07