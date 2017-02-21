Ирек Ялалов: Погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться

- Вы знаете, погода нас испытывает, к этому надо спокойно относиться, - отметил он. - Очень большие проблемы с зимним содержанием города, с очисткой от снега. Неделю ожидается такая погода, плюсовая температура - это вообще для коммунальщиков очень сложная ситуация. Тем не менее в целом, я считаю, мы справились. Но работы еще выше крыши. Всем ответственным службам работать, работать и работать.