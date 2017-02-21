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Ирек Ялалов: Парк имени Якутова должен стать детским

21 февраля 2017, 09:42
Глава администрации Уфы считает, что ресторан и игровой клуб в зоне отдыха нужно нужно снести или перепрофилировать.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке поручил своим подчиненным завершить работу по благоустройству парка Якутова. В частности, сити-менеджера не устраивает старое здание ресторана, которое сейчас находится у озера.

- Надо ставить точку с этим рестораном, - заявил Ялалов. - "Веселый Роджер" (игровой клуб - прим.ред.) - тоже убогое здание. Для 90-х годов оно может быть и пошло бы. Поэтому надо встретиться с собственниками этих помещений. Нас категорически не устраивает их качество, категорически. Парк должен стать детским. Либо пусть реконструируют, либо пусть сносят, мы найдем что там разместить. Оба этих объекта уже морально устарели.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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