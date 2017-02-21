Ирек Ялалов: Парк имени Якутова должен стать детским

- Надо ставить точку с этим рестораном, - заявил Ялалов. - "Веселый Роджер" (игровой клуб - прим.ред.) - тоже убогое здание. Для 90-х годов оно может быть и пошло бы. Поэтому надо встретиться с собственниками этих помещений. Нас категорически не устраивает их качество, категорически. Парк должен стать детским. Либо пусть реконструируют, либо пусть сносят, мы найдем что там разместить. Оба этих объекта уже морально устарели.