Журналисты из Башкирии стали финалистами конкурса «Правда и справедливость»

Конкурсная комиссия Фонда ОНФ «Правда и справедливость» завершила оценку материалов, присланных на III Всероссийский конкурс журналистских работ. По ее итогам девять журналистов из Башкортостана получили максимальные оценки членов Общественного Совета фонда и перешли в финальный тур, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ. В числе финалистов корреспонденты ГТРК «Башкортостан» : Алина Каматова и Гульназ Насырова, автор и ведущий программы «Дознание» на телеканале БСТ Ильдар Исангулов, тележурналист и ведущий телеканала «Вся Уфа» Эрнест Хайруллин. Аниса Янбаева (газета «Республика Башкортостан»), Ирина Левчук (газета «Действие»), Айгуль Мусина («Аргументы и факты — Башкортостан, Гюзель Сахипова («Свободная Пресса — Поволжье»), а также политобозреватель Медиакорсети Азат Гиззатуллин.