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Журналисты из Башкирии стали финалистами конкурса «Правда и справедливость»

20 февраля 2017, 17:44
Конкурсной комиссией фонда ОНФ отобраны 600 журналистских работ по всей России

Конкурсная комиссия Фонда ОНФ «Правда и справедливость» завершила оценку материалов, присланных на III Всероссийский конкурс журналистских работ. По ее итогам девять журналистов из Башкортостана получили максимальные оценки членов Общественного Совета фонда и перешли в финальный тур, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ. В числе финалистов корреспонденты ГТРК «Башкортостан» : Алина Каматова и Гульназ Насырова, автор и ведущий программы «Дознание» на телеканале БСТ Ильдар Исангулов, тележурналист и ведущий телеканала «Вся Уфа» Эрнест Хайруллин. Аниса Янбаева (газета «Республика Башкортостан»), Ирина Левчук (газета «Действие»), Айгуль Мусина («Аргументы и факты — Башкортостан, Гюзель Сахипова («Свободная Пресса — Поволжье»), а также политобозреватель Медиакорсети Азат Гиззатуллин.

Всего по стране определены порядка 600 конкурсных материалов. Из числа финалистов будут определены лауреаты конкурса. Оглашение имен лауреатов состоится в марте текущего года на заседании Общественного совета Фонда. Торжественное награждение лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ пройдет на Медиафоруме ОНФ 2017 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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