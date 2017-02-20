В уфимском микрорайоне "Колгуевский" жители требуют построить остановки

В микрорайоне "Колгуевский" жители требуют от чиновников построить остановочные комплексы. Уже почти 10 лет (как построили микрорайон) люди вынуждены ожидать общественный транспорт в необорудованных для этого местах, сообщает ГТРК «Башкортостан». Например, остановка «Байрам» находится рядом с одноименным магазином, официального названия у этого остановочного пункта нет. Автобусы давно привыкли останавливаться именно там, некоторые делают это по требованию пассажиров.
Не так давно именно там произошла смертельная авария, автобус сбил пешехода. После этого жители взволновались еще больше. Ведь отсутствие остановочных комплексов не единственная проблема. Пешеходные дорожки давно замело снегом, их никто не чистит и многим, особенно молодым мамам с колясками, приходится передвигаться по сугробам, или вовсе по проезжей части.
Чиновники встретились с уфимцами и пообещали заняться этим вопросом летом.