В уфимском микрорайоне "Колгуевский" жители требуют построить остановки

В микрорайоне "Колгуевский" жители требуют от чиновников построить остановочные комплексы. Уже почти 10 лет (как построили микрорайон) люди вынуждены ожидать общественный транспорт в необорудованных для этого местах, сообщает ГТРК «Башкортостан». Например, остановка «Байрам» находится рядом с одноименным магазином, официального названия у этого остановочного пункта нет. Автобусы давно привыкли останавливаться именно там, некоторые делают это по требованию пассажиров.