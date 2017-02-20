В Уфе поставят памятник Рами Гарипову

- Скульптура авторства Халита Галиуллина прошла второй этап согласования в администрации города! Я считаю, что память о таких личностях обязательно должна быть увековечена, и поддержал установку скульптуры, - написал Хазигалеев. - Предположительно памятник Рами Гарипову будет находиться между зданием «Башинформсвязи» и кинотеатром «Родина». Установка – в третьем квартале 2017 года. Думаю, хорошо бы успеть к 1 сентября.