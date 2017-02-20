В Уфе поставят памятник Рами Гарипову

В Уфе планируют поставить памятник народному поэту Башкортостана Рами Гарипову, сообщил на своей странице в социальной сети депутат уфимского горсовета Артур Хазигалеев.
- Скульптура авторства Халита Галиуллина прошла второй этап согласования в администрации города! Я считаю, что память о таких личностях обязательно должна быть увековечена, и поддержал установку скульптуры, - написал Хазигалеев. - Предположительно памятник Рами Гарипову будет находиться между зданием «Башинформсвязи» и кинотеатром «Родина». Установка – в третьем квартале 2017 года. Думаю, хорошо бы успеть к 1 сентября.
Сегодня очередная годовщина смерти Рами Гарипова. Он умер от разрыва сердца 40 лет назад, 20 февраля 1977 года. Народный поэт Башкортостана 12 февраля 1932 года в деревне Аркаул Салаватского района Башкирской АССР в семье колхозника.
Рами Гарипов начал печататься в 1950 г. Размышления о смысле жизни, об исторической судьбе народа, о духовной связи поколений, тревога за будущее родного языка и культуры — определили суть поэзии Рами Гарипова. Он часто обращался к башкирскому поэтическому творчеству, особенно жанрам кубаира и классическим народным песням.
За критическое отношение к советской национальной политике талантливый поэт Р. Гарипов подвергался преследованиям. Многие стихи остались неопубликованными при жизни поэта. Написанная в 1964 году поэма «1937» увидела свет лишь в 1987 году.
При жизни Рами Гарипов не имел ни званий, ни наград. Высокое звание «Народный поэт Башкортостана», имя лауреата Государственной премии им. С. Юлаева были присуждены Гарипову посмертно.