В Уфе осудили директора фирмы, укравшего 1,4 миллиона рублей

В 2014-2015 годах Евсеев заключал договоры на поставку пиломатериалов, получая с каждого клиента предоплату более 100 тысяч рублей. Исполнять свои обязательства Евсеев не намеревался. Он обманул 24 человека на сумму более 1,4 миллиона рублей. Свою вину он не признал и причиненный ущерб не возместил.