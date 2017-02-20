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В Уфе осудили директора фирмы, укравшего 1,4 миллиона рублей

20 февраля 2017, 12:17
Мужчина обманул 24 человека.

Генеральному директору ООО «Компания-Белорус» 57-летнему Александру Евсееву Советский районный суд Уфы вынес приговор, сообщили в прокуратуре республики. Мужчина обвиняется по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

В 2014-2015 годах Евсеев заключал договоры на поставку пиломатериалов, получая с каждого клиента предоплату более 100 тысяч рублей. Исполнять свои обязательства Евсеев не намеревался. Он обманул 24 человека на сумму более 1,4 миллиона рублей. Свою вину он не признал и причиненный ущерб не возместил.

Суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал возместить ущерб.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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