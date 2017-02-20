В этом году запустят мост, сокращающий маршрут Киров-Уфа

Мост через реку Кама у города Камбарка (Удмуртия), который на 150 км сократит протяженность федерального маршрута Киров-Ижевск-Уфа, планируется открыть в этом году, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Башкирии. Общая стоимость проекта составляет 13,9 млрд руб., из которых 10,1 млрд руб. – средства инвестора ООО «РИК».
Проезд по мосту будет платным.
Изначально планировалось ввести в эксплуатацию мост в 2016 году, но из-за финансовых проблем у концессионера, было принято решение перенести завершение работ.
- Важное значение объект имеет не только для Удмуртии, но и для регионов, которые он связывает между собой: Перми, Башкирии, Оренбурга. Это очень важный транспортный узел. Финансовая модель, несмотря на все экономические трудности, реализуется и идет с небольшим отставанием от графика. В 2016 году хотели сдать мост в эксплуатацию, но были недоработки, решили не гнаться за датой. Также мы поговорили и о тарифной политике. Жители Камбарки ставят вопрос о том, насколько справедлив для них этот тариф. Думаю, найдем понимание с концессионером и по этому вопросу, - сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.