В этом году запустят мост, сокращающий маршрут Киров-Уфа

- Важное значение объект имеет не только для Удмуртии, но и для регионов, которые он связывает между собой: Перми, Башкирии, Оренбурга. Это очень важный транспортный узел. Финансовая модель, несмотря на все экономические трудности, реализуется и идет с небольшим отставанием от графика. В 2016 году хотели сдать мост в эксплуатацию, но были недоработки, решили не гнаться за датой. Также мы поговорили и о тарифной политике. Жители Камбарки ставят вопрос о том, насколько справедлив для них этот тариф. Думаю, найдем понимание с концессионером и по этому вопросу, - сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.