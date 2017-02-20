В Башкирии задолженность по транспортном налогу составляет 2,4 млрд.рублей

Госсобрание Башкирии выступило с законадательной инициативой, в которой предлагается наделить судебных приставов полномочием по введению временного ограничения на управление транспортным средством для лиц, имеющих задолженность по оплате транспортного налога. Заблокировать пользование специальным правом судебные приставы могут как по заявлению взыскателя, так и по собственной инициативе.
– Предложенная мера направлена на повышение собираемости транспортного налога и как следствие пополнение бюджета региона и страны, – комментирует председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – На начало текущего года задолженность по транспортному налогу составила около 2, 4 млрд рублей, или почти 60 % задолженности по имущественным налогам. При этом более 90 % приходится на задолженность физических лиц. Практика показывает высокую эффективность применения судебными приставами к должникам мер по ограничению специальных прав. Также мы рассчитываем, что внесение предлагаемых изменений положительно отразится на динамике исполнения данной категории исполнительных производств.
Для справки:
Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет Башкирии на 1 января 2017 года возросла по сравнению с 1 января 2016 года на 1 158,6 млн рублей или на 16,4 % и составила 8,2 млрд руб. (в том числе за счет увеличения задолженности по транспортному налогу – на 474 млн руб. или на 24,6 %,). При этом на транспортный налог приходится 2, 4 млрд рублей или треть указанной задолженности.