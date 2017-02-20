В Башкирии задолженность по транспортном налогу составляет 2,4 млрд.рублей

Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет Башкирии на 1 января 2017 года возросла по сравнению с 1 января 2016 года на 1 158,6 млн рублей или на 16,4 % и составила 8,2 млрд руб. (в том числе за счет увеличения задолженности по транспортному налогу – на 474 млн руб. или на 24,6 %,). При этом на транспортный налог приходится 2, 4 млрд рублей или треть указанной задолженности.