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В Башкирии в прошлом году заболеваемость туберкулезом снизилась на 1,8%

20 февраля 2017, 10:00
Такие данные озвучил главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов.

В Башкирии в 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 1,8%, показатель распространенности туберкулеза снизился на 3,4%, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауля Шарипова. Сегодня на диспансерном учете в республике состоит 26,16 тыс. человек, в том числе с активным туберкулезом – 4,4 тыс., впервые взяты на учет – 1,5 тыс., с ГУФСИН – 1,7 тыс.

В республике специализированную противотуберкулезную помощь населению оказывают 3 противотуберкулезных диспансера: РКПТД с 8 филиалами, Стерлитамакский и Сибайский межрайонные противотуберкулезные диспансеры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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