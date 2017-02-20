В Башкирии в прошлом году заболеваемость туберкулезом снизилась на 1,8%

В Башкирии в 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 1,8%, показатель распространенности туберкулеза снизился на 3,4%, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауля Шарипова. Сегодня на диспансерном учете в республике состоит 26,16 тыс. человек, в том числе с активным туберкулезом – 4,4 тыс., впервые взяты на учет – 1,5 тыс., с ГУФСИН – 1,7 тыс.