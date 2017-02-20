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В Башкирии увеличилось число свободных рабочих мест

20 февраля 2017, 10:12
Уровень регистрируемой безработицы незначительно вырос.

Свободных вакансий в Башкирии стало больше на 1,3 тысячи. На данный момент их насчитывается 33,7 тысячи, сообщает официальный сайт министерства труда и социальной защиты республики.

Одновременно численность безработных продолжает расти. На данный момент в регионе, по данным службы занятости, не трудоустроены 24,1 тысяч человек. По данным на конец года эта цифра составляла 22,7 тысяч. За прошедшую неделю безработных стало на 200 человек больше, уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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