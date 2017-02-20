В Башкирии увеличилось число свободных рабочих мест

Одновременно численность безработных продолжает расти. На данный момент в регионе, по данным службы занятости, не трудоустроены 24,1 тысяч человек. По данным на конец года эта цифра составляла 22,7 тысяч. За прошедшую неделю безработных стало на 200 человек больше, уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента.