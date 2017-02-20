В Башкирии главу сельсовета подозревают в махинациях с землей

Как считает следствие, в период с 2013 по 2015 годы глава сельсовета выдал троим родственникам и знакомому подложные выписки из похозяйственной книги. В документах были указаны недостоверные сведения о предоставлении в пользование этим гражданам за период с 1997 по 2001 год 73 соток земли в деревне Чуваш-Карамалы.