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В Башкирии главу сельсовета подозревают в махинациях с землей

20 февраля 2017, 12:00
Он выделял землю своим родственникам по подложным документам.

На главу Чуваш-Карамалинского сельсовета Аургазинского района возбуждено уголовное дело за служебный подлог и мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает следствие, в период с 2013 по 2015 годы глава сельсовета выдал троим родственникам и знакомому подложные выписки из похозяйственной книги. В документах были указаны недостоверные сведения о предоставлении в пользование этим гражданам за период с 1997 по 2001 год 73 соток земли в деревне Чуваш-Карамалы.

Прокурор района обратился в суд с исками о прекращении права собственности на земельные участки и их возврате муниципалитету.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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