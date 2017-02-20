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Уфимец сядет на три года за смертельное ДТП

20 февраля 2017, 11:53
Также ему придется выплатить потерпевшим 950 тысяч рублей.

35-летний уфимец Олег Александров обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: "Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения" и "Нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, подвозил знакомую на автомобиле «Nissan Tiida». На автодороге «Шакша – Базилевка» он выехал на встречку и столкнулся с «Skoda Oktavia». 58-летняя пассажирка Александрова скончалась на месте от полученных травм. Водитель и пассажир «Skoda Oktavia» 62 и 63 лет в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

При этом в марте прошлого года обвиняемый был на полтора года лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением управления транспортом на три года. По решению суда ему предстоит выплатить 950 тысяч рублей морального вреда потерпевшим.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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