Уфимец сядет на три года за смертельное ДТП

При этом в марте прошлого года обвиняемый был на полтора года лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением управления транспортом на три года. По решению суда ему предстоит выплатить 950 тысяч рублей морального вреда потерпевшим.