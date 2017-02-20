Линас Умарк: Мы собираемся победить "Ак Барс"

- Я сегодня впервые вышел на лед и очень рад этому. Мы рады, что снова будем играть с Казанью. Это всегда интересные матчи, хорошая атмосфера. Не имеет значения, что происходило в регулярном сезоне, плей-офф - это новые игры. Я думаю, будет очень упорная серия, наверное, даже будет семь матчей. Но наша команда лучше, мы собираемся победить их", – сказал Умарк.