Линас Умарк: Мы собираемся победить "Ак Барс"

Серия между "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом" в первом раунде плей-офф КХЛ будет упорной, команды могут сыграть все семь матчей, считает шведский нападающий уфимцев Линус Умарк, его слова приводятся на официальном сайте ХК "Салават Юлаев".
Напомним, первый матч серии пройдет 22 февраля в Казани. Умарк, который провел свою последнюю игру в "регулярке" КХЛ 29 января, вернулся на лед после травмы.
- Я сегодня впервые вышел на лед и очень рад этому. Мы рады, что снова будем играть с Казанью. Это всегда интересные матчи, хорошая атмосфера. Не имеет значения, что происходило в регулярном сезоне, плей-офф - это новые игры. Я думаю, будет очень упорная серия, наверное, даже будет семь матчей. Но наша команда лучше, мы собираемся победить их", – сказал Умарк.
Что касается своего возвращения в команду, хоккеист сказал следующее:
- Я чувствую себя довольно хорошо. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, я сыграю в первом матче, может, в третьем, может, во втором. Решение будут принимать врачи и тренеры. Но я чувствую, что я на правильном пути.