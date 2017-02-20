Экофермерство в Башкирии приносит прибыль

В 2010 году после окончания педколледжа 25-летний Рим Фазлиахметов выяснил, что в школах Туймазинского района после оптимизации нужно долго ждать вакансий. Перед туймазинским пареньком замаячила перспектива отъезда в большой город, в неизвестность? Но покидать родные места и любимую девушку ему не хотелось.
– Я тогда «шабашил» в частных стройбригадах и слушал разговоры о бессмысленности открытия своего дела, – рассказывает Фазлиахметов, ставший сегодня 31-летним успешным птицеводом. – От них веяло безнадёгой. Но те, кто говорил об этом, не пытались и не собирались работать на земле. Я приехал в село Сайраново, где вырос, к директору КФХ «Максим» Николаю Андрееву. Он понял, что взять с меня нечего и показал коровники без ворот, заросшие двухметровым бурьяном. При КФХ была пилорама, где я по дешёвке брал доски. Вставил с друзьями окна, подлатал кровлю, починил электрику. Открыл ИП и купил домашний инкубатор. За электроэнергию с меня брали 1000 рублей в месяц. Аренда четырёх помещений площадью 2800 квадратных метров обходилась около 150 тысяч рублей в месяц. Начал в 2011 году с 500 гусей, заработал около полумиллиона рублей (150 тысяч рублей – затраты). Гусь в селе выгоден, расхватываются и потроха, и пух, и даже крылышки для смазывания противней.
– Каких ошибок можно изначально избежать начинающему птицеводу?
– Не покупать яйца. У меня 30-35 процентов выводного материала оказывались неоплодотворёнными. Причём потери заметны только через 10 дней, а поставщики лишь разводили руками. Поэтому лучше сразу использовать яйца своих маток, занять 20-30 тысяч рублей и купить подержанные инкубаторы, даже бытовые. Понеся убытки, так и сделал. Выводимость у меня составила 90 процентов.
Второе, нужно найти постоянный дешёвый источник зерна. Я договорился с Николаем Петровичем по 7,5 тысяч рублей за тонну фуражной пшеницы. Дороже 10 тысяч рублей за тонну зерно брать не стоит. Ведь на каждого гуся летом придётся 100 граммов зерна, в сезон кладки с февраля до середины июня – 300 граммов, в среднем не меньше 30 килограммов за 11 месяцев на голову. Если давать меньше, птица вырастет тощая не товарная.
Третье, найти место для свободного выпаса. У нас в Сайраново есть луг, родники, речка, и это удешевляет содержание гусей, индоуток.
Не стоит брать крупнопородных индеек. Реализовать тушки весом 8-10 килограммов в кризис трудно. Нужно сразу закупать породы с максимальным весом 5,5 килограмма.
В КФХ я брал по 20 рулонов сена (450 килограммов каждый) самовывозом прямо с поля. Получалось очень дёшево. В общем, начинать птицеводство лучше всего под крылом хозяйства, имеющего пахотные угодья и неиспользуемые помещения. Взаимовыгодных точек соприкосновения найдётся много. Крупное хозяйство получает субарендатора, потребителя его продукции. Разваливающиеся помещения работают под присмотром, а не «выпадают» в убыток в виде налогов. Рядом с выпасом надо сразу брать землю под корма, в районе она есть, потому что из-за проблем с техникой хозяйства не могут засевать 100 процентов угодий. ИП достаточно несколько гектаров. После увеличения поголовья до 5 тысяч возьму в аренду землю.
На второй год Фазлиахметов завёл 1000 голов, а сегодня у него 2500 индоуток, индеек и уток, с которыми справляются три работника. В год зарабатывает около 4,5 миллионов рублей, 70% использует на развитие. К примеру, недавно привёз из Нижнего Новгорода установку для производства комбикорма стоимостью 380 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты. В планах закупка сельхозтехники, инкубаторов, различного птицеводческого оборудования.
Вместо соцсетей и Интернета он использует для сбыта «сельское радио», вернее, сельчан. Для затравки дал лишь пару объявлений в местные СМИ. Горожане начали забирать по 10-20 голов. В 2014 году Фазлиахметов повысил рентабельность хозяйства, закупив сначала 300, потом 1000 уток диетической породы мулард. За 3 месяца птица достигает зрелости и веса до 4-х килограммов. Живучая, всеядная, обходится без витаминов и антибиотиков.
– Многие горожане о них наслышаны и обычных бройлеров не хотят, – говорит Рим Зульфатович. – Поэтому начинающим лучше сразу заводить быстрорастущих экономичных, «низкохолестериновых» птиц.
Экофермерство почти не нуждается в рекламе. Всё раскупается в пределах района. Сельчане назвали муларда «мягким гусем», и я не стал их разубеждать. Теперь они требуют больше утят для выращивания.
– Вы учите сельчан культивировать экзотические породы птиц. Конкуренции не боитесь?
– Она развивает. Изучив рынок, уверен, что затоваривание птицей району в ближайшие годы не грозит. Потому что один гусевод меняет профиль, другой покупает у него инкубаторы. К тому же потребитель пересматривает свое отношение к фабричному мясу. Местные птицеводы вряд ли догонят спрос на экологичных уток, индеек, гусей даже с учётом большого количества птицы, выращиваемой на подворьях.
– Задумывались о получении льготных госсредств?
– Отслеживаю госпрограммы. После недавнего посещения Министерства сельского хозяйства республики выяснил, что сегодня в первую очередь поддерживаются откорм КРС и производство молока. Для птицеводов-индивидуальных предпринимателей из-за меньшей, чем у крупных хозяйств налоговой нагрузки, стартовые льготные программы пока не предусмотрены (кризис). Но выход есть. При закупке оборудования и техники можно договариваться о рассрочке прямо на заводе-производителе. В кризис покупательская способность хозяйств падает. Поэтому многие заводы разработали гибкую систему скидок. Главное, начать хотя бы со ста гусей или уток.