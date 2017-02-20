Экофермерство в Башкирии приносит прибыль

– Я тогда «шабашил» в частных стройбригадах и слушал разговоры о бессмысленности открытия своего дела, – рассказывает Фазлиахметов, ставший сегодня 31-летним успешным птицеводом. – От них веяло безнадёгой. Но те, кто говорил об этом, не пытались и не собирались работать на земле. Я приехал в село Сайраново, где вырос, к директору КФХ «Максим» Николаю Андрееву. Он понял, что взять с меня нечего и показал коровники без ворот, заросшие двухметровым бурьяном. При КФХ была пилорама, где я по дешёвке брал доски. Вставил с друзьями окна, подлатал кровлю, починил электрику. Открыл ИП и купил домашний инкубатор. За электроэнергию с меня брали 1000 рублей в месяц. Аренда четырёх помещений площадью 2800 квадратных метров обходилась около 150 тысяч рублей в месяц. Начал в 2011 году с 500 гусей, заработал около полумиллиона рублей (150 тысяч рублей – затраты). Гусь в селе выгоден, расхватываются и потроха, и пух, и даже крылышки для смазывания противней.