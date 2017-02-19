В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

- Над Европейской частью России и Уралом с 19 по 22 февраля будут активизироваться североатлантические циклоны. В зоне фронтальных разделов этих циклонов ожидается значительное ухудшение погодных условий: снег, переходящий в мокрый снег, снег с дождем, местами сильный, метель при усилении ветра 19.02 до 18-23 м/с, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, - отмечается в сообщении.