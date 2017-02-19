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В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

19 февраля 2017, 09:58
Ожидается «крайне неблагоприятная» обстановка на дорогах – снежные заносы, снежный накат и гололедица.

В Башкирии в начале последней недели зимы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в Башгидромете.

- Над Европейской частью России и Уралом с 19 по 22 февраля будут активизироваться североатлантические циклоны. В зоне фронтальных разделов этих циклонов ожидается значительное ухудшение погодных условий: снег, переходящий в мокрый снег, снег с дождем, местами сильный, метель при усилении ветра 19.02 до 18-23 м/с, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, - отмечается в сообщении.

Синоптики отметили, что видимость в снегопадах будет ухудшаться до 500 метров и менее. Ожидается «крайне неблагоприятная» обстановка на дорогах – снежные заносы, снежный накат и гололедица.

В понедельник, 20 февраля, температура воздуха ночью -6,-11°, днем +1,-4°.

Во вторник, 21 февраля, ночью столбик термометра покажет -2,-7°, днем +1,-4.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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