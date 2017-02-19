На продвижение бренда «Продукт Башкортостана» выделят более 900 тысяч

Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей по итогам двух аукционов 1 марта определит компанию, которая займется продвижением товарного знака «Продукт Башкортостана» по телевидению и в сети Интернет. Информация о проведении тендеров опубликована на официальном сайте госзакупок.
С победителями контракт будет заключен до конца этого года.
По итогам первого аукциона, определится компания, которая изготовит рекламный ролик длительностью 15 секунд и обеспечит его выход в программе Вести Башкортостана в блоке «Прогноз Погоды» в рамках региональных эфиров Телеканала «Россия 1». Всего должно быть не менее 128 выходов этого рекламного ролика, причем не менее 30% выходов должны произойти в прайм-тайм (с 19:00 до 21:00 ч. по уфимскому времени).
Также победителю этого тендера предстоит разместить информационные сюжеты о проекте проекте «Продукт Башкортостана» в прямом эфире в дневной телепередаче «Кулинарные старты». За год должно выйти не менее 14 эфиров протяженностью 10 минут каждый.
Начальная цена этого аукциона – 460 тыс. руб.
По итогам второго аукциона будет определена компания, которая займется изготовлением и размещением рекламных роликов на общедоступных телеканалах в эфирном и кабельном вещании, в том числе разместить информационные сюжеты в программах «Счастливый час», «Телецентр». Также подрядчику предстоит разработать рекламные аудио-ролики и разместить их на республиканском радиоканале « Радио Спутник 107 - ФМ», а также разместить не менее 28 рекламных баннеров на территории Уфы и Башкирии, работать в социальных сетях и с каналом YouTube.
Начальная цена второго аукциона – 450 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет республики.