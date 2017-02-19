На продвижение бренда «Продукт Башкортостана» выделят более 900 тысяч

По итогам второго аукциона будет определена компания, которая займется изготовлением и размещением рекламных роликов на общедоступных телеканалах в эфирном и кабельном вещании, в том числе разместить информационные сюжеты в программах «Счастливый час», «Телецентр». Также подрядчику предстоит разработать рекламные аудио-ролики и разместить их на республиканском радиоканале « Радио Спутник 107 - ФМ», а также разместить не менее 28 рекламных баннеров на территории Уфы и Башкирии, работать в социальных сетях и с каналом YouTube.