mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии могут проконсультироваться с сотрудниками Росреестра онлайн

18 февраля 2017, 09:57
В чате можно получить любую консультацию по вопросам регистрации права на собственность

Получить консультацию специалистов управления Росреестра по Башкирии теперь можно в режиме реального времени на портале ведомства, кликнув на баннер «Консультант сайта. Online».

- «Консультант сайта. Online» представляет собой чат, в котором сотрудники Управления могут одновременно консультировать несколько пользователей. Общаться с жителями республики сотрудники управления будут в будние дни с 9.00 до18.00 (в пятницу - до 16.45), - рассказали нам в пресс-службе управления Росреестра по РБ.- Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, подлежат рассмотрению в рабочее время следующего рабочего дня.

В режиме реального времени любой желающий может узнать о регистрации или переоформлении права собственности на недвижимость, возможности предварительной записи, сроках проведения государственной регистрации и постановки на кадастровый учет, перечне необходимых документов, способах их подачи, размерах госпошлины, государственной кадастровой оценке недвижимого имущества и процедуре ее оспаривания и о многом другом в установленной сфере деятельности ведомства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07