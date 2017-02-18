Жители Башкирии могут проконсультироваться с сотрудниками Росреестра онлайн

Получить консультацию специалистов управления Росреестра по Башкирии теперь можно в режиме реального времени на портале ведомства, кликнув на баннер «Консультант сайта. Online».
- «Консультант сайта. Online» представляет собой чат, в котором сотрудники Управления могут одновременно консультировать несколько пользователей. Общаться с жителями республики сотрудники управления будут в будние дни с 9.00 до18.00 (в пятницу - до 16.45), - рассказали нам в пресс-службе управления Росреестра по РБ.- Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, подлежат рассмотрению в рабочее время следующего рабочего дня.
В режиме реального времени любой желающий может узнать о регистрации или переоформлении права собственности на недвижимость, возможности предварительной записи, сроках проведения государственной регистрации и постановки на кадастровый учет, перечне необходимых документов, способах их подачи, размерах госпошлины, государственной кадастровой оценке недвижимого имущества и процедуре ее оспаривания и о многом другом в установленной сфере деятельности ведомства.