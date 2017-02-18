Жители Башкирии могут проконсультироваться с сотрудниками Росреестра онлайн

- «Консультант сайта. Online» представляет собой чат, в котором сотрудники Управления могут одновременно консультировать несколько пользователей. Общаться с жителями республики сотрудники управления будут в будние дни с 9.00 до18.00 (в пятницу - до 16.45), - рассказали нам в пресс-службе управления Росреестра по РБ.- Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, подлежат рассмотрению в рабочее время следующего рабочего дня.