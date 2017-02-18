Фонд Национальной библиотеки имени Валиди пополнился новой детской литературой

Национальная библиотека формирует универсальный фонд документов на различных носителях информации, который в настоящее время насчитывает более 3,3 миллионов единиц хранения. Она предоставляет жителям страны весь комплекс библиотечно-информационных услуг, в том числе с использованием электронных технологий. Ежегодно в библиотеку записываются 74 тысячи пользователей, которые посещают ее более 560 тысяч раз в год.