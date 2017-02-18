Фонд Национальной библиотеки имени Валиди пополнился новой детской литературой

Вчера, 17 февраля главный федеральный инспектор по Башкирии посетил центральный корпус Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди в Уфе. Михаил Закомалдин проконтролировал расходование целевых федеральных средств, которые были направлены в республику для приобретения детской литературы, сообщает его пресс-служба. Транш в более чем 1,5 миллиона рублей был потрачен на приобретение почти 7 тысяч новых иллюстрированных детских книг.
- Издания по художественной литературе, истории, краеведению сегодня доступны юным читателям во всех филиалах Национальной библиотеки, - сказала министр культуры республики Амина Шафикова. - На покупку детских книг федеральные средства Национальная библиотека получила впервые, и это, безусловно, большая поддержка».
Наша справка:
Национальная библиотека формирует универсальный фонд документов на различных носителях информации, который в настоящее время насчитывает более 3,3 миллионов единиц хранения. Она предоставляет жителям страны весь комплекс библиотечно-информационных услуг, в том числе с использованием электронных технологий. Ежегодно в библиотеку записываются 74 тысячи пользователей, которые посещают ее более 560 тысяч раз в год.