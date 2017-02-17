В Уфе работник колонии попался на торговле наркотиками

- Сообщники распределили между собой функции: по снабжению наркотическим средством, по контролю за расчётами и оборудованию мест «закладок». 15 февраля 2017 года инспектор отдела охраны хранил при себе вещество, полученное ранее от неустановленного лица, содержащее в своём составе наркотические средства и вечером в одном из частных магазинов города Уфы, был задержан. Наркотическое средство массой 0,82 грамма было изъято у него. В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Башкирии.