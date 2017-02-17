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В Уфе работник колонии попался на торговле наркотиками

17 февраля 2017, 09:26
Сотрудника ФСИН задержали оперативники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В Уфе возбуждено уголовное дело на 24-летнего сотрудника отдела охраны исправительной колонии №9 ФСИН России по Республике Башкортостан. Он был задержан оперативниками управления по борьбе с незаконным оборот наркотиков МВД, при обыске у него обнаружено 0,82 грамма наркотического вещества. В ходе оперативных мероприятий выяснено, что он решил заняться незаконным «бизнесом» в декабре прошлого года, вступив в сговор с одним из пользователей мессенджера «Telegram».

- Сообщники распределили между собой функции: по снабжению наркотическим средством, по контролю за расчётами и оборудованию мест «закладок». 15 февраля 2017 года инспектор отдела охраны хранил при себе вещество, полученное ранее от неустановленного лица, содержащее в своём составе наркотические средства и вечером в одном из частных магазинов города Уфы, был задержан. Наркотическое средство массой 0,82 грамма было изъято у него. В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Башкирии.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства преступления, и установить личность сообщника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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