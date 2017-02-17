В Уфе горсовет отказал в аккредитации журналисту Артуру Асафьеву

Уфимский горсовет не стал выдавать постоянную аккредитацию нашему коллеге – корреспонденту радио Свобода Артуру Асафьеву на 2017 год. Свое решение комиссия по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям законодательного органа Уфы объяснила тем, что СМИ, которое представляет Артур, не освещает деятельность депутатского корпуса. Оказывается, даже по этому поводу есть отдельный параграф в «регламенте аккредитации и работы средств массовой информации городского округа город Уфа»