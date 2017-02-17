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В Уфе горсовет отказал в аккредитации журналисту Артуру Асафьеву

18 февраля 2017, 01:38
Решение объяснили тем, что корреспондент радио Свобода не освещал деятельность депутатов

Уфимский горсовет не стал выдавать постоянную аккредитацию нашему коллеге – корреспонденту радио Свобода Артуру Асафьеву на 2017 год. Свое решение комиссия по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям законодательного органа Уфы объяснила тем, что СМИ, которое представляет Артур, не освещает деятельность депутатского корпуса. Оказывается, даже по этому поводу есть отдельный параграф в «регламенте аккредитации и работы средств массовой информации городского округа город Уфа»

- Глупое решение с не менее глупой, вообще абсурдной мотивировкой. – написал Асафьев на своей странице в социальной сети. - Оно никак не помешает нам, и в дальнейшем освещать всю "бурную" деятельность "народных избранников".

Как считает журналист, видимо депутаты «незнакомы с законодательством». Федеральный закон "О средствах массовой информации" не ставит условием аккредитации наличие или отсутствие публикаций о деятельности освещаемого органа власти или самоуправления. Редакция радиостанции собирается обжаловать это решение горсовета Уфы в суде или прокуратуре.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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