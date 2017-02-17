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В Башкирии руководитель «Трубопроводстрой» скрыл 3 млн налогов

17 февраля 2017, 13:33
На его квартиру, недостроенный дом и автомобиль наложен арест.

57-летний руководитель ООО «Трубопроводстрой» Асаф Набиев в Нефтекамске обвиняется по двум статьям «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должны быть уплачены налоги» и «Невыплата заработной платы», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает следствие, организация задолжала около трех миллионов рублей сборов и налогов. Набиев попросил клиентов перечислять деньги не на счета его компании, а предприятиям, перед которыми у организации были обязательства. В целом было переведено 16 миллионов рублей.

С февраля 2015 года по март 2016 года директор ООО «Трубопроводстрой» не полностью выдал зарплату пяти сотрудникам, задолжав им около 318 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Налоговая инспекция арестовала его недостроенный дом, квартиру и автомобиль «Ford Mondeo». Дело направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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