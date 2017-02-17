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В Башкирии рецидивист приговорен к пожизненному заключению

17 февраля 2017, 15:04
Его обвинили по двум статьям.

Сегодня, 17 февраля, 57-летнему жителю Стерлитамака Ринату Кутлугалямову Верховный суд Башкирии вынес приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Его признали виновным по двум статьям – «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Угроза убийством».

Напомним, в марте прошлого года Ринат Кутлугалямов зарезал ножом свою сожительницу и вспорол живот ее подруге. Когда супруг погибшей подруги узнал о случившемся и намеревался сообщить об этом в полицию, преступник пригрозил ему убийством.

Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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