В Башкирии рецидивист приговорен к пожизненному заключению

Сегодня, 17 февраля, 57-летнему жителю Стерлитамака Ринату Кутлугалямову Верховный суд Башкирии вынес приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Его признали виновным по двум статьям – «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Угроза убийством».
Напомним, в марте прошлого года Ринат Кутлугалямов зарезал ножом свою сожительницу и вспорол живот ее подруге. Когда супруг погибшей подруги узнал о случившемся и намеревался сообщить об этом в полицию, преступник пригрозил ему убийством.
Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.