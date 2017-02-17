В Башкирии рецидивист приговорен к пожизненному заключению

Напомним, в марте прошлого года Ринат Кутлугалямов зарезал ножом свою сожительницу и вспорол живот ее подруге. Когда супруг погибшей подруги узнал о случившемся и намеревался сообщить об этом в полицию, преступник пригрозил ему убийством.