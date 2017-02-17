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В Башкирии половина всех продаж алкоголя приходится на водку

17 февраля 2017, 17:08
В целом структура потребления не изменилась.

Половина продаж легального алкоголя в 2016 году в Башкирии пришлась на водку — 49,5 процента, сообщает Башинформ. Данные были озвучены на итоговой коллегии госкомитета по торговле и защите прав потребителей.

- В целом структура потребления не изменилась, - говорится в сообщении. - Доля вина незначительно увеличилась и составила 32 процента, доля коньяка подросла на 0,5, и ликеро-водочной продукции — на 0,4. По данным декларирования, в минувшем году розничные магазины реализовали 4,2 млн декалитров алкоголя всех видов (на 12,5 процента больше, чем в 2015 году).

Среднедушевое потребление лицензированного алкоголя составило 10,2 литра на человека. Это на 1,1 литра больше чем в в 2015 году. В бюджеты поступило 99 миллионов рублей. Показатель на 25 процентов превысил прошлогодний.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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