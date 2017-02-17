В Башкирии может появиться геопарк под эгидой ЮНЕСКО

- Учитывая, что создание природных парков с использованием рекреационных зон санаториев влечет за собой ограничение деятельности последних, принимая во внимание наличие на этой территории геологических памятников природы, считаем целесообразным рассмотреть вопрос создания геопарка под эгидой ЮНЕСКО, - предложил Ильдус Яхин.