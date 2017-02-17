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В Башкирии может появиться геопарк под эгидой ЮНЕСКО

17 февраля 2017, 14:53
Пилотный проект намерено реализовать министерство экологии.

Министерство экологии республики выдвинуло предложение реализовать пилотный проект по созданию геопарка под эгидой ЮНЕСКО на северо-востоке Башкирии. Об этом вчера, 16 февраля, сообщил заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин.

На северо-востоке республики расположена 31 особо охраняемая природная территория республиканского значения общей площадью 50 тысяч гектаров, включая пять государственных заказников и 26 памятников природы.

- Учитывая, что создание природных парков с использованием рекреационных зон санаториев влечет за собой ограничение деятельности последних, принимая во внимание наличие на этой территории геологических памятников природы, считаем целесообразным рассмотреть вопрос создания геопарка под эгидой ЮНЕСКО, - предложил Ильдус Яхин.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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