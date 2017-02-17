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Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 февраля

17 февраля 2017, 10:51
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график очистки от снега дворов и кровель на субботу, 18 февраля. Снег уберут по следующим адресам:

Орджоникидзевский район

уборка дворов:

ул. Конституции, 4а, Попова, 3, 40 лет Октября, 9, Боткина, 10, Блюхера, 14, Коммунаров, 66, Ш. Руставели, 27/3, Борисоглебская, 5, Ульяновых, 11/2, бульвар Славы, 18, Уфимское шоссе, 37, 37/1;

очистка кровель домов:

ул. ул. Конституции, 4а, Попова, 3, 40 лет Октября, 9, Боткина, 10, Блюхера, 14, Кольцевая, 117, 117/1, Борисоглебская, 5, Ульяновых, 11/2, Кремлевская, 61/1, 61/2, Первомайская, 1а, 3а, бульвар Славы, 18.

Октябрьский район

уборка дворов:

проспект Октября, 57/1, 57/2, 57/3, бульвар Тюлькина, 7, 7/1, 7/2, 7/3, Лесной проезд, 12, 14;

очистка кровель домов:

проспект Октября, 82, 50 лет СССР, 9, ул. Р. Зорге,45/5

мкр. Сипайлово

ул. М. Жукова, 11б, 13, 15, М. Рыльского, 8/1, 8/2, Б. Бикбая, 19, Набережная реки Уфы, 41, 41/1,41/2, Н. Ковшовой 10, А. Королева, 10/7.

Кировский район

ул. Караидельская, 4, Коммунистическая, 40, 40а, 40б, Тукаева, 29, Кирова, 31, Худайбердина, 22, 24, Авроры, 11/1б, 11/1в, С.Перовской, 25/1.

Советский район

проспект Октября, 49/1, ул. Комсомольская, 31/1, Пархоменко, 106, Братьев Кадомцевых, 16, Бессонова, 5, Обская, 19, 20.

Калининский район

уборка дворов:

ул. Первомайская, 100, Кольцевая, 138, 140, Орджоникидзе, 16, 18, Черниковская, 79/2, Б. Хмельницкого, 52/1, Мечетлинская, 1, Татышлинская, 2а, Т.Янаби, 81а, Сельская Богородская, 49, Т. Янаби 51, А. Невского, 3, 5

очистка кровель домов:

ул. Первомайская, 79, 89, Гончарова, 21, 24, 26, С. Вострецова, 9, 9/1, Черниковская, 81, Чекмарева, 6, 8, Олимпийская, 3, Татышлинская, 2, Сельская Богородская, 19, 19б, А. Невского, 3, 5.

Ленинский район

уборка дворов:

ул. Гоголя, 77, 77/1, Кирова, 5, Летчиков, 4/2, Султанова, 24.;

очистка кровель домов:

ул. Султанова, 36, Кирова, 5, Судоремонтная, 2, Чернышевского, 22, 22а.

Демский район

уборка дворов:

ул. Дагестанская, 27, 31, Левитана, 7, 9, Ухтомского, 30, Правды, 37/1;

очистка кровель домов:

ул. Левитана, 3, Рядовая, 7, Таллинская, 3а, Центральная, 3.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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