ДУМ РБ просит рассмотреть «Муслим-сити» под другим названием

Духовное управление мусульман Башкирии просит назначить повторные слушания по проекту застройки вокруг Соборной мечети в Уфе. Об этом сообщает Коммерсант-Уфа. В горсовет Уфы направлено повторное обращение. Первые слушания по проекту, прошедшие в мае прошлого года, депутаты признали несостоявшимися. Его предложено было доработать, но в ДУМ не планируют менять ничего кроме названия.
Застройщик – компания «Алтын курай» – обращался в «Архитектурно-планировочное бюро Уфы», которое разработывало проект. Но там пояснили, что исправлять в нем нечего.
- Все выполнено в соответствии с нормативами,— пояснил изданию гендиректор «Алтын курая» Ильдар Ишеев. – Имея такое заключение проектировщика, мы обратились к председателю горсовета Валерию Трофимову с просьбой назначить новые слушания.
Напомним, на данный момент строительство мечети заморожено. Это произошло из-за конфликта ДУМ и «Алтын курая» со спонсором – благотворительным фондом «Урал».