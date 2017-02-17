ДУМ РБ просит рассмотреть «Муслим-сити» под другим названием

Духовное управление мусульман Башкирии просит назначить повторные слушания по проекту застройки вокруг Соборной мечети в Уфе. Об этом сообщает Коммерсант-Уфа. В горсовет Уфы направлено повторное обращение. Первые слушания по проекту, прошедшие в мае прошлого года, депутаты признали несостоявшимися. Его предложено было доработать, но в ДУМ не планируют менять ничего кроме названия.