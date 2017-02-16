В Уфе ОНФ презентовал «Генеральную уборку»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Башкирии призвало жителей республики принять активное участие в экологическом проекте «Генеральная уборка». В его рамках запущена «Интерактивная карта свалок», где каждый желающий может оставить свое сообщение о стихийных местах сбора мусора. Для этого на карте нужно обозначить незаконную свалку, указать ее адрес, прикрепить фото или видео, описать проблему. При этом как говорят «фронтовики» желательно, чтобы авторы сообщений и сами принимали активное участие в дальнейшей ликвидации свалок.
- Ситуация с незаконными полигонами и свалками сложилась критическая, и на сегодняшний день она одна из главных экопроблем. Ее можно только общими усилиями. Поэтому мы призываем жителей республики сообщать о незаконных свалках, - отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. - Мы хотим не только привлечь внимание органов власти всех уровней, но заняться вместе уборкой свалок.
В республике на карте уже указаны 9 мест таких свалок. В частности около поселка Дмитриевка Уфимского района, где осуществляется сброс мусора уже на протяжении 15 лет, о свалке в центре деревни Старые Тукмаклы Кушнаренковского района. в селе Новый Каинлык Краснокамского района, двух стихийных свалках бытовых отходов в Белорецком районе.
По мнению замминистра природопользования и экологии РБ Филюса Яхина граждане, оставляя свои сообщения должны чувствовать свою ответственность
- Не хотелось бы, чтобы они были ложными, и все это превратилось в некую интерактивную игру, - заметил Яхин. – Министерство будет держать на контроле все эти сообщения и вести работу совместно с муниципалитетами и ОНФ.
Однако как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин муниципалитеты не особо стремятся решать проблему незаконных свалок и привел пример, связанной с обнаруженной незаконной свалкой около деревни Волково Уфимского района. Были обращения фронтовиков в администрацию района, но они даже табличку не повесили, о том, что за незаконный выброс мусора – штраф.
Другой пример привел начальник отдела эконадзора Управления федеральной службы в сфере природопользования по РБ Виталий Лотохин. Еще в 2010 году Арбитражный суд республики понудил администрацию Уфимского района убрать свалку около деревни Вавилово. Прошло больше шести лет, а свалка только стала больше. То есть даже решения суда не выполняются.
- Информация, наносимая на интерактивную карту, в дальнейшем будет передаваться надзорным органам и она должна отвечать критериям достоверности, качественности и в определенной степени доказанности. Главное, чтобы эта благородная кампания не превратилась в «кампанейщину», то есть должна быть высокая степень ответственности инициаторов этого проекта.
Еще одна проблема, которая была поднята во время обсуждения этой проблемы – стихийные свалки, которые возникают на местах активного летнего отдыха жителей Башкирии. После выходных на берегах рек и озер – горы мусора, за которые фактически никто не несет ответственность, Их вынуждены убирать сельские муниципалитеты, у которых попросту нет денег на этот вид работ.
Кстати по официальным данным министерства экологии и природопользования Башкортостана в регионе насчитывается около 2 тыс. 700 незаконных мест складирования отходов.