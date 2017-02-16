В Уфе ОНФ презентовал «Генеральную уборку»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Башкирии призвало жителей республики принять активное участие в экологическом проекте «Генеральная уборка». В его рамках запущена «Интерактивная карта свалок», где каждый желающий может оставить свое сообщение о стихийных местах сбора мусора. Для этого на карте нужно обозначить незаконную свалку, указать ее адрес, прикрепить фото или видео, описать проблему. При этом как говорят «фронтовики» желательно, чтобы авторы сообщений и сами принимали активное участие в дальнейшей ликвидации свалок.