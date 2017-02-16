В Башкирии на наркоучете состоит более 9 тысяч человек

- Средний возраст наркомана 20-35 лет, при этом девять тысяч это те о которых мы знаем, если удастся сосчитать не выявленных то эта цифра увеличится в разы, - рассказал Владислав Ситдиков начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.