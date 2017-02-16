В Башкирии на наркоучете состоит более 9 тысяч человек

В Башкирии на наркоучете состоит более девяти тысяч человек, при этом только 5 тысяч из них наркоманы, оставшиеся четыре тысячи так называемые потребители, те кто принимает наркотики нерегулярно.
- Средний возраст наркомана 20-35 лет, при этом девять тысяч это те о которых мы знаем, если удастся сосчитать не выявленных то эта цифра увеличится в разы, - рассказал Владислав Ситдиков начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.
Чаще всего в регионе употребляют синтетические наркотики, есть случаи когда жители Башкирии изготавливают самостоятельно. Один из таких случаев был выявлен совсем недавно в уфимском микрорайоне Инорс, молодой человек изготавливал наркотики кустарным способом, на кухне съемной квартиры.